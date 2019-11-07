Тюменский предприниматель Александр Журавель, официально представляющий Lexus в Новосибирске, закрыл в Москве дилерский центр Audi. Салон этого немецкого премиального бренда возглавляемая им группа компаний «Восток Моторс» запускала в октябре 2018 года в здании, где ранее находился «Ауди Центр Москва» ушедшей с рынка группы компаний «Независимость».

Напомним, что ГК «Восток Моторс» — официальный дилер Skoda, Hyundai, Mazda, Land Rover, Toyota, Lexus в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Перми, Кургане, Новосибирске. Основателем группы компаний является предприниматель Александр Журавель.

В сфере автобизнеса он присутствует с 1990-ых годов и начинал с продажи автомобилей марки Toyota. В дальнейшем Александр Журавель стал партнёром предпринимателя Виктора Пушкарева, который, по словам местных автодилеров, на тот момент владел автосервисом по ремонту иномарок. Учрежденная ими компания «Восток Моторс» получила дилерство Nissan в Тюмени. По словам участников рынка, этот салон являлся одним из самых успешных и прибыльных в Тюмени. Помимо Nissan в нулевых структуры Александра Журавеля получили дилерство Skoda и Hyundai в Тюмени и Mazda в Сургуте. В 2007-м году в Тюмень пришла группа компаний «Верра Motors», ее генеральный директор Алексей Новокшонов вместе с «Ренессанс Груп» выкупил у «Восток Моторс» бизнес по бренду Nissan, а у Александра Журавеля остались все остальные салоны. Помимо этого, ГК «Восток Моторс» открыла Skoda и Land Rover в Сургуте, а также дилерский центр Toyota в Ноябрьске и Сургуте. В последние годы к этим городам прибавились Пермь, где были запущены салоны Hyundai и Mazda, а также Курган. В 2018 году был открыт дилерский центр Lexus в Новосибирске. Всего по словам участников рынка, у ГК «Восток Моторс» более 15 автосалонов.

Дилерство Audi в Москве «Восток Моторс» получила осенью 2018 года, перезапустив салон под брендом «Ауди Центр Бережковский». Ранее он принадлежал московской ГК «Независимость», однако в 2018 году она покинула рынок, лишившись дилерства всех представляемых брендов. Общая площадь нового салона составляла 7 481 кв.м. При этом шоу-рум занимал 583 кв.м, позволяя демонстрировать до 15 автомобилей. О закрытии салона сообщает московское издание «Автобизнесревю», ссылаясь на собственные данные.

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