Президент Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум проходит 6-7 ноября в Омске.

Напомним, что в Омске проходит ХVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в работе которого принимает участие и официальная делегация Новосибирской области.

Традиционная встреча президентов России и Казахстана состоится в 16 раз. На ней Казахстан впервые будет представлять глава Касым-Жомарт Токаев. Эту традицию заложил Владимир Путин с целью укрепления связи между бизнесом и властью двух стран.

Тема нынешнего форума – «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны также на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

В ходе межрегионального форума эксперты уже обсудили развитие приграничной торговли, поддержку экспорта, энергоинновации, энергоэффективность и роль бизнеса, а также развитие кооперационных связей. Кроме того, в рамках мероприятия начал свою работу форум молодежных лидеров России и Казахстана. Он проводится для увеличения пула молодых активистов, руководителей молодежных общественных организаций и лидеров общественного мнения.

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