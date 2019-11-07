В Кузбассе возбудили дело после покушения на главу коллегии адвокатов «Регионсервис»

В Кемерово совершено покушение на убийство сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергея Учителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области, преступление было совершено в минувший четверг, 6 ноября, когда Сергей Учитель выходил из офиса коллегии адвоката. Мужчина выстрелил в юриста, попав Учителю в грудь. После этого преступник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками охранно-конвойной службы УМВД России. 53-летний задержанный – уроженец Находки – приехал в Кузбасс, по его словам, для поиска работы, жил на съемной квартире. Поиск оружия, из которого стреляли в адвоката, пока ведется. Предположительно, это пневматическое или травматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами. По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких часов ждал Сергея Учителя на автостоянке.

Раненому юристу была вызвана «скорая помощь», он госпитализирован, сейчас его жизни, по словам врачей, ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по части третьей ст. 30 и части первой ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), решается вопрос об аресте задержанного. Напомним, это уже второе с начала ноября резонансное покушение на жизнь известных лиц в Кемеровской области. Первого ноября на своем приусадебном участке был расстрелян бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев. Как и в случае с покушением на Сергея Учителя, следствие не исключает версии заказного убийства.

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