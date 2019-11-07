В рамках второго новосибирского торгового форума свою работу начала международная выставка «Сибирская продовольственная неделя».

Мероприятие проходит при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Организатором выставки выступает «Сибирская выставочная компания».

По прогнозам, за три дня «Сибирскую продовольственную неделю» посетят более 4 тысяч профессионалов отрасли. Участники смогут познакомиться с сотней производителей и поставщиков продуктов питания, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности из России, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Также среди экспонентов — производитель упаковочного и пищевого оборудования Hualian Machinery, поставщик оборудования для пищевой промышленности «Техно-Сиб», поставщик упаковочного оборудования «Магикон», молокоперерабатывающее предприятие «Экомилк», оптово-распределительный центр «РосАгроМаркет» и кофейня «Чашка кофе». Производители Новосибирской области представляют свои товары в экспозиции «Сделано у нас».

На площадке будет работать пространство нетворкинга «Центр закупок сетей». На ней будет возможность узнать о коммерческих службах ведущих ритейлеров региона и договориться о выходе товаров в торговые сети. Также в рамках выставки стартовал открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу, открытый чемпионат Сибири по барменскому мастерству и Сибирский фестиваль кофе.

Выставку открывали директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, заместитель губернатора региона Игорь Телегин, организатор Открытого чемпионата Сибири по гастрономическому ритейлу, президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский и генеральный директор компании «Тимвайз», директор филиала Школы бизнеса «Синергия» в Новосибирске, соорганизатор Сибирского фестиваля кофе Екатерина Барсукова.

В мероприятиях форума и «Сибирской продовольственной недели» принимают участие 70 делегаций от предприятий и организаций из 22 регионов России. Сергей Сёмка поблагодарил за интерес к новосибирской площадке делегации Китайской Народной Республики и Социалистической Республики Вьетнам. Также он выразил признательность землякам, что прибыли на форум и выставку практически со всех регионов Сибирского федерального округа.

Программа второго Новосибирского торгового форума включает несколько направлений – конгрессное, выставочное и конкурсное. В день открытия, 6 ноября, проходили круглые столы, посвященные малоформатной торговле, незаконной деятельности на рынке лома черных и цветных металлов, дискуссии о мифах и реальности современного ритейла, проблемах и перспективах развития сельской торговли. Также запланированы сессии по темам профилактики незаконного оборота пивоваренной продукции и перспектив роста для розничных сетей и производителей на рынке Новосибирской области.

Мероприятия выставки и форума проходят в МВК «Новосибирск Экспоцентр» до 8 ноября.

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