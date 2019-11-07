Главе области представили работу нового главного щита управления (ГЩУ) Новосибирской гидроэлектростанции. Его реконструкция началась в 2018 году.

Губернатор осмотрел машинный зал станции, шахту турбины, а также провел встречу с руководителями и коллективом новосибирской ГЭС .

Главный щит управления станции начал работу в 1957 году. После полного технического перевооружения ГЩУ состоит из 7 объединенных секций общей длиной 14 метров и высотой 2,7 метра. Две секции, установленные по краям щита управления, представляют собой видеостены диагональю 120 дюймов каждая для вывода необходимой визуальной информации для оперативного персонала Новосибирской ГЭС.

Кроме того, в помещении щита, теперь разделенном на специальные зоны, смонтирован фальшпол высотой 22 см для подвода кабельных связей, установлен новый пульт-стол для оперативного персонала, установлены новые системы вентиляции и кондиционирования воздуха, системы электроснабжения, освещения и отопления.

«Устойчивая работа всего комплекса Новосибирской ГЭС для нас крайне важна. Сегодняшнее событие, может быть, самое интеллектуальное, – запуск нового главного щита управления – это только один элемент большой инвестиционной программы, которая реализуется филиалом РусГидро здесь, в Новосибирске. Это практически полное обновление всего оборудования и основных устройств, конструктивных элементов станции», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

На Новосибирской ГЭС реализуется программа комплексной модернизации ПАО «РусГидро». В июне 2019 года все семь гидротурбин станции заменены на новые. Предполагается, что мощность станции в начале 2020 возрастет с 455 МВт до 490 МВт.

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