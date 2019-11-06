В АО «УК «Кузбассразрезуголь» прошли испытания гидрографического борта. в ходе которых были проведены измерения рельефа дна гидроотвала.

Испытания гидрографического борта провели на действующем гидроотвале Сартакинского поля филиала «Моховский угольный разрез», в который поступает гидровскрыша. С помощью новой технологии, позволяющей обеспечить безопасность проведения маркшейдерских работ на промышленных гидротехнических сооружениях, маркшейдеры УК «Кузбассразрезуголь» оценили рельеф дна и объем воды в водоеме.

Гидрографический борт представляет собой лодку, оснащенную эхолотом, установленным на ее дне, и GPS-приемником геодезического класса с сантиметровой точностью, расположенном на борту. Данное оборудование обеспечивает оцифровку поверхности дна, передавая данные в реальном времени на экран оператора, а также за счет постоянной связи через промышленный Wi-Fi – на стационарный компьютер, где после обработки создается цифровая модель местности. Управление лодкой оператор осуществляет дистанционно.

«Эта технология достаточно новая, в России она пока не используется. – комментирует главный специалист службы главного маркшейдера АО «УК «Кузбассразрезуголь» Наталья Перепилищенко. – Уже в процессе испытаний мы отметили одно из основных ее преимуществ – безопасное проведение работ на гидроотвале: маркшейдер управляет процессом с берега, а не проводит необходимые замеры с борта резиновой лодки, как это делается сейчас».

Решение о применении гидрографического борта на гидротехнических сооружениях УК «Кузбассразрезуголь» будет принято после оценки результатов эффективности новой технологии для проведения мониторинга и контроля за состоянием технологических водоемов угольной компании.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.