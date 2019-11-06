В 2019-2020 годах АПК Новосибирской области получит инвестиции от Россельхозбанка в размере 20 млрд рублей.

Суммарная стоимость региональных инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке Россельхозбанка в регионе, составляет более 20 млрд рублей. За 10 месяцев 2019 года РСХБ направил на эти цели около 6 млрд рублей. Также около 9 млрд рублей кредитных средств будут выданы до конца текущего года.

Финансирование продолжится и в следующем году. Большинство проектов носят долгосрочный характер, с инвестиционной фазой до двух-трехлет. «Опираясь на многолетний опыт работы РСХБ в области развития АПК и агробизнеса, мы всегда взвешенно подходим к выбору проектов и поддерживаем те из них, которые прошли экспертизу в подразделениях банка. Кроме того, поручительство собственников компании является обязательным условием для предоставления кредитных средств. Для банка это еще один показатель, свидетельствующий об уверенности собственника в успешной реализации проекта», – отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

В настоящее время Россельхозбанк финансирует ряд инвестиционных проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области. При поддержке банка ведется строительство пункта первичной и последующей переработки сельскохозяйственных животных в с. Криводановка и третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе (оба проекта реализует АО «Кудряшовское»).

Также Россельхозбанк инвестирует в проекты ООО «Сибирская Нива» и ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входят в ГК «ЭкоНива»). В июне 2019 года был открыт крупнейший за Уралом животноводческий комплекс на 6000 дойных коров в Маслянинском районе. В текущем году при финансовой поддержке банка ГК «ЭкоНива» начала строительство молочного завода с производительностью 1150 тонн молока в сутки (с. Пайвино) и животноводческого комплекса на 3550 дойных коров (с. Огнева Заимка).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.