Компания «Россети» приступила к реконструкции подстанции в Республике Хакасии. В рамках проекта будет проведено полное техперевооружение энергобъекта.

По сообщению пресс-службы, работы на подстанции 220 кВ «Тея» будут проводиться в несколько этапов и без ограничений в подаче электроэнергии. Планируется масштабная модернизация, в ходе которой силовые трансформаторы подстанции заменят на более современные и надежные аналоги общей мощностью 32 МВА. Вместо масляных выключателей 220 кВ и 6 кВ появятся элегазовые и вакуумные аппараты, обладающие повышенной пожарной и экологической безопасностью.

Кроме того, произведут полное обновление комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также системы собственных нужд. Подстаниця будет оснащена автоматизированной системой управления, которая позволит дистанционно руководить технологическими процессами. На территории объекта построят новые основные и вспомогательные здания и сооружения.

В результате проведенных мероприятий появится возможность подключения строящейся линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная». Она, в свою очередь, должна послужить дополнительным «каналом» связи между энергосистемами Кемеровской области и Республики Хакасия. Все это приведет к развитию Транссибирской железнодорожной магистрали, а также повысит надежность электроснабжения двух соседних регионов Сибири.

Компания ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) обеспечивает энергоснабжение потребителей в 79 регионах России. В зоне ее ответственности находятся порядка 145,9 тысяч км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тысяч.

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