«ЭкоНива» попросила власти НСО освободить ее от налога на имущество

Входящая в российский аграрный холдинг «ЭкоНива» компания «Сибирская Нива» попросила власти Новосибирской области освободить их работающие в регионе предприятия от налога на имущество.

На прошедшем во вторник совете по инвестициям в правительстве Новосибирской области три региональных проекта компании представил глава «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр. Речь идет о животноводческих комплексах КРС в селах Борково и Елбань, а также фермы в Пеньково Маслянинского района. Комплекс в Борково был введен в эксплуатацию в 2015 году, его мощность – 20 тыс. т молока в год, за несколько лет агрохолдинг вложил в его развитие около миллиарда рублей. Комплекс в Елбани был введен в эксплуатацию в 2018 году, его мощность – 52 тыс. т молока в год. Объем инвестиций в этот комплекс составил около 5 млрд рублей.

Ферма в Пеньково мощностью 45 тыс. т молока в год была введена в эксплуатацию в 2017 году, сейчас холдинг планирует ее масштабную модернизацию. Объем инвестиций «ЭкоНивы» в этот проект составил около 3 млрд рублей. По словам Штефана Дюрра, этим аграрным предприятиям сейчас нужно освобождение от налога на имущество, как это происходит в других регионах.

«В других регионах, где есть наши предприятия, налог на имущество даже не обсуждается», — широко улыбаясь участникам инвестсовета пояснил Штефан Дюрер. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив поинтересовался у бизнесмена, почему предприятия «ЭкоНивы» работают в Новосибирской области уже несколько лет, однако к властям за поддержкой инвестор пришел только сейчас. «Мы уже приходили. Но нас прокатили!», — еще шире улыбаясь пояснил Штефан Дюрер. Присутствующие в целом просьбу инвестора одобрили, с учетом того, что у «ЭкоНивы» есть перспективы строительства новых предприятий в регионе, включая сырзавод. «Спасибо за поддержку, будем отрабатывать!», — поблагодарил инвестсовет бизнесмен.

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