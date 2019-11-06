В Новосибирске состоялось торжественное открытие детской площадки на Монументе Славы. Инициаторами и ключевыми инвесторами проекта выступили представители бизнес-сообщества.

Площадка площадью 300 квадратных метров включает в себя качели-гнездо, детские качели со спинкой, песочницу, шведскую стенку, горку с канатом и ряд других элементов.

Примечательно, что в установке детской площадки участвовал новосибирский бизнес. Среди инвесторов выступили в том числе Сбербанк, «СДЭК», МФК «Сан-Сити», X-Fit, микрофинансовая компания «Ваш Инвестор» и ряд других компаний, а также физических лиц, полный список которых был представлен на информационном стенде на площадке. Идея и реализация проекта принадлежит выпускникам инициативной группы образовательного учреждения ООО «Институт непрерывного развития» при поддержке мэрии Новосибирска.

В частности выпускники программы в ходе обучения осваивали навыки и компетенции по работе в команде, коммуникации, умение принимать решение в критических ситуациях, грамотно делегировать и распределять ответственность в команде, достигать поставленных целей. Послк окончания обучения они применили полученные навыки при создании и установке детской площадки. «Реализованный проект — это напоминание, что даже небольшой группой людей в короткие сроки можно серьезно и очень полезно влиять в своем регионе, при этом развивать свою личную эффективность», — пояснила директор ООО «Институт непрерывного развития» Наталья Баринова.

Напомним, что сквер на Монументе Славы находился на реконструкции в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Средства на реализацию проекта выделялись из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Сумма контракта на приведение в жизнь планов по реконструкции памятника составляла 113,77 млн рублей. Сам контракт подразумевал демонтаж существующих и устройство новых покрытий, водоотводного лотка, лестничных спусков, пандусов, установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковка), ремонт наружного освещения, озеленение территории. Кроме того, по обращению мэрии Новосибирска по рассматриваемому объекту правительством региона дополнительно выделялись средства областного бюджета в размере 24,7 млн рублей, которые пошли на устройство покрытий.

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