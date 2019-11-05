Coca-Cola нальет новосибирцам в банки

ООО «Кока-кола Эйчбиси Евразия» планирует в текущем году запустить на своем новосибирском предприятии производство безалкогольных напитков в алюминиевой банке. Инвестиции в компании оценили, как «достаточно значительные».

Проект новой линии Coca-Cola во вторник на совете по инвестициям в правительстве Новосибирской области представил руководитель направления по взаимодействию с органами госвласти и общественными организациями по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Сola HBC Russia Антон Калтыгин. Сейчас баночную продукцию компания возит в Новосибирск из Москвы. Новая линия позволит производить на новосибирском предприятии газводу в банках до 90 тыс. единиц продукции в час. Планируется, что на полную мощность линия выйдет в 2021 году. Количество налоговых поступлений в бюджет региона от нового производства по прогнозу составит 7 млн рублей в год.

Объем инвестиций в новый проект Антон Калтыгин не назвал. Он пояснил, что компания не просит от областных властей финансовой поддержки или налоговых льгот для линии. Вместо этого, Coca-Cola хочет, чтобы была отремонтирована дорога «Проезд автомобилистов», соединяющая новосибирский завод с Советским шоссе. Дорога не ремонтировалась с 1985 года, года своего строительства. Производители газводы готовы выступить соинвесторами ремонта. Кроме того, Coca-Cola попросила о выделении земельного участка площадью 17 тыс. кв. м под склады. Земля сейчас принадлежит ФГУП «Элитное» РАСХН. Участники инвестсовета в целом проект поддержали, поинтересовавшись при этом, почему Coca-Cola не хочет разливать в Новосибирске газводу в классическую стеклянную бутылку вместо банки. Антон Калтыгин пояснил, что дорогая стеклянная тара перешла сегодня в разряд нишевой.

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