МТС и Третьяковская галерея открыли специальную экспозицию в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Главный музей национального искусства России представит работы юных художников со всей страны, победителей масштабного интернет-конкурса. В их числе – картина «Рыбаки» новосибирского школьника Леонида Пшенова.

МТС и Третьяковская галерея работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым из реализованным проектов. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.

Экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой пейзажиста Василия Поленова. Именно его произведения вдохновили школьников на создание собственных работ.

В число победителей вошел новосибирский школьник Леонид Пшенов, написавший в смешанной технике работу «Рыбаки». Это не первая победа Леонида в проекте «Поколение М»: в 2016 году члены жюри конкурса изобразительного мастерства «В ярких красках» высоко оценили его работу и даже назвали Леонида «маленьким Ван Гогом» — за необычайное сходство стилей написания картин. Несмотря на юный возраст, на счету у Леонида свыше двухсот побед в различных российских и международных конкурсах. Леонид учится в новосибирской Гимназии №1, в этом году успешно окончил музыкальную школу.

«Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект «Поколение М», и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети. Каждый год мы получаем все больший отклик от участников, и видим среди них авторов с высоким потенциалом», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Напомним, что годом ранее в двадцатке лучших также оказалась работа новосибирского школьника — Даниила Габриеляна. Также в этом году в число победителей вошла четырнадцатилетняя омская художница Арина Наумова, представившая свою работу «Натюрморт с цветной капустой».

«Я горжусь, что второй год подряд картины новосибирских ребят получают признание на таком уровне. Отрадно, что «Поколение М» даёт юным талантам, без преувеличения, уникальный шанс – получить не просто признание и почетную награду, но и возможность для старта творческой карьеры. Это значит, что цифровые технологии реально помогают решать важные вопросы и улучшать качество жизни людей», – прокомментировал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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