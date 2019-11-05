Власти Новосибирской области назвали критерии балльной оценки инвестпроектов

На прошедшем во вторник заседании совета по инвестициям в правительстве Новосибирской области была представлена измененная система оценки инвестпроектов, претендующих на поддержку властей.

Систему, которая теперь стала балльной, участникам совета презентовал глава минэкономразвития региона Лев Решетников. В систему будут включены 6 количественных показателей (объем инвестиционных затрат, окупаемость проекта, количество создаваемых рабочих мест и другие – «КС»), а также один качественный – степень перспективности и реализуемости проекта. Как пояснил Лев Решетников, максимальное количество баллов, которые сможет получить инвестпроект, равняется 100. Качественная оценка при этом дает не более 25 баллов.

Проект набравший более 70 баллов, признается победителем и может претендовать на поддержку. Напомним, ранее критерии оказания преференций тем или иным инвестиционным проектам вызывали вопросы со стороны бизнесменов, этой поддержки не получивших. В итоге власти приняли решение ввести систему баллов. Как подчеркнул глава региона Андрей Травников, принятие решения инвестсоветом при такой системе «становится более объективным», а процедура оценки проектов – «более честной».

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