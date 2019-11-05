Сбербанк открыл в Сквере Славы новую детскую площадку

В День народного единства в новосибирском Сквере Славы открылась современная детская площадка «Мир юных героев». Проект был реализован региональным движением «Оставь свой след» при поддержке Института непрерывного развития. Генеральным партнером проекта выступил Сбербанк.

На современной детской площадке «Мир юных героев» размером более 300 квадратных метров созданы игровые зоны и места отдыха для детей разных возрастов и их родителей. Реализация проекта прошла в кратчайшие сроки – от идеи площадки до ее открытия прошло всего около двух месяцев.

«Меняться и менять окружающий мир к лучшему – одна из главных целей Сбербанка. Мы всегда с огромным удовольствием поддерживаем и инициируем проекты, направленные на развитие городского пространства, – прокомментировала заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова. – Это уже второй проект Института непрерывного развития, в реализации которого в Новосибирске Сбербанк принимает активное участие. На этот раз Сбербанк не просто выступил в качестве одного из спонсоров – после строительства воркаут-площадки на набережной несколько наших сотрудников вошли в инициативную группу, и в итоге в том, что сегодня мы запускаем «Мир юных героев» здесь, в сквере Славы, есть и их личный вклад».

Напомним, в октябре 2018 года была запущена современная воркаут-площадка на Михайловской набережной, в создании которой также принимал участие Сбербанк. На этот раз сотрудники банка вошли в инициативную группу и приняли непосредственное участие в разработке проекта и строительстве площадки.

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