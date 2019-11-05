В рейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ) качества дорог Барнаул занял третье место. Первое место отошло Тюмени, на втором расположился Белгород.

По информации пресс-службы ОНФ, эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» составили рейтинг городов России по качеству, безопасности и доступности дорог. В рейд этого года попали 56 городов.

«В 2019 году Дорожная инспекция ОНФ начала работу 8 апреля в Севастополе, а завершила 13 сентября в Екатеринбурге. За это время общественные контролеры проехали 60 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значений, оценив качество и безопасность дорожного покрытия в 55 регионах РФ», – сказано в сообщении.

Участники движения замеряли ямы, колеи, разрушения верхнего слоя покрытия и тд. Также в зону внимания активистов вошла безопасность на дорогах и доступность городской среды. По итогам проведенных работ, лучшие дороги на 2019 год в Тюмени (в 2015 и в 2017 Тюмень также занимала первое место). На втором месте Белгород, а на третьем – Барнаул. Качество дорог в административном центре Алтайского края за последние два года значительно улучшилось (в 2017 году город занимал 31-ю позицию из 110).

На последнем месте оказалась Калуга. По мнению экспертов, практически каждой улице в городе требуется замена верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочный ремонт. «В целом по итогам Дорожной инспекции ОНФ в 2019 году мы сделали вывод, что качество дорог по сравнению с прошлыми годами улучшилось. Многие дороги, отмеченные на ресурсе «Карта убитых дорог», отремонтированы. Важно тиражировать положительный опыт городов-лидеров, чтобы остальные города подтягивались по показателям качества дорог и безопасности на них», – приведены в сообщении слова члена Центрального штаба Народного фронта, координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутата госдумы Александра Васильева.

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