В Новосибирске 2 ноября 2019 года на стадионе «Заря» при поддержке правительства региона прошел форум для предпринимателей «Мой бизнес».

По сообщению пресс-службы, участие в форуме приняли 1600 действующих и, только собирающихся начать свое дело, предпринимателей. Примечательно, что изначально организаторы рассчитывали на 1200 посетителей, поэтому в условиях высокого интереса к форуму многие участники слушали спикеров мероприятия стоя.

Аудитория увидела выступления 10 федеральных и 6 региональных спикеров: государственных деятелей, успешных бизнесменов и авторов бестселлеров. Также на мероприятии присутствовали представители правительства Новосибирской области, министерства промышленности и торговли РФ, депутаты и представители бизнеса.

Форум открыл заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. «Мы работаем для вас, мы открыты. Самое главное – у вас есть желание развиваться, умения, а опыт придёт с годами. Желаю вам найти ответы на ваши вопросы и обрести партнеров на форуме. В том числе поэтому в следующем году в регионе откроется федеральный проект – центр «Мой бизнес», в котором будет аккумулирована вся инфраструктура поддержки предпринимательства, создана система «одного окна» для бизнеса», – сказал Сергей Сёмка. С приветственной речью также выступил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Хедлайнерами события стали сооснователь федеральной сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, генеральный директор и соучредитель лейбла «Блэк стар» Павел (Пашу) Курьянов, а также основатель компании по разработке бизнес-игр F5GAME.RU Ольга Грищенко. Кроме того, на сцене выступили владелец сети кофеен PRIMETIME COFFEE, сети отелей Ahotels и председатель совета директоров сети «Дядя Дёнер» Антон Горестов, основательница сети языковых школ «Хайнань» Ольга Шойдина. «Когда выступают спикеры с реальным опытом, это намного ценнее для молодых участников: все видят узнаваемые бренды и верят в сказанное. Думаю, на этом форуме всё именно так», — поделился с прессой арт-директор Kilev Creative Lab Дмитрий Килёв.

В ходе мероприятия обсуждали тренды и новые технологии для бизнеса, развитие предпринимательства в Новосибирске и меры государственной поддержки, рекламные стратегии и диджитал маркетинг, правила жизни успешного предпринимателя, стратегии выходов на новые рынки, а также техники убеждения в переговорах и продажах и другие.

Форум прошел в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мероприятие было организовано Университетом «Синергия» (оператор федерального проекта «Популяризация предпринимательства») при поддержке минэкономразвития России и правительства региона.

Напомним, что по нацпроекту в марте 2020 года в Новосибирске откроется Центр «Мой бизнес». Он будет запущен в районе метро Октябрьская. Обратившись туда, предприниматели смогут получить необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности по принципу «одного окна».

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