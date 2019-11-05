На промышленной площадке АО «Катайский насосный завод» («КНЗ») будет расположен индустриальным парк. Проект реализуют при участии правительства Курганской области.

По сообщению пресс-службы РАТМ Холдинга, управлять индустриальным парком будет ООО «Индустриальный парк «Катайск». Общий объем инвестиций в проект составит 315 млн рублей, из них не менее 20% (по условиям нацпроекта для частного инвестора) – средства РАТМ Холдинга.

РАТМ Холдинг – это диверсифицированное объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Штабы холдинга расположены в Москве и Новосибирске. Сам «КНЗ» является активом РАТМ Холдинга в Курганской области.

По словам генерального директора ООО «Индустриальный парк «Катайск» Егора Казанцева, сертифицировать промпарк намерены в первом полугодии 2020 года. После этого начнется работа по подготовке проектно-сметной документации и заявки (совместно с правительством Курганской области) на предоставление государственной поддержки в виде субсидии из регионального и федерального бюджетов. Заявление будет подано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Минэкономразвития РФ.

Под территорию парка отведено 9,3 га. Специализацией промышленной инфраструктуры комплекса станет приборо- и машиностроение, производство насосов, арматуры, автокомпонентов, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей неметаллической минеральной продукции. Ввести индустриальный парк в эксплуатацию планируют в 2021 году.

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