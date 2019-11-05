По оценкам организаторов в этом году на Новосибирском торговом форуме ожидается 4,5 тысячи человек. Мероприятие пройдет с 6 по 8 ноября 2019 года.

На сайте министерства промышленности и торговли, а также новосибирской городской торгово-промышленной палаты Новосибирской области сказано, что с 6 по 8 ноября в Новосибирске пройдет крупное отраслевое мероприятие – Новосибирский торговый форум. Его организаторами выступают правительство и минпромторг региона.

Целью форума является привлечение внимания к развитию потребительского рынка региона. На пленарном заседании участники обсудят тренды в развитии отрасли и наметят стратегии ведения бизнеса. Мероприятие будет актуально для начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона, а также торговых сетей, заинтересованных в наполнении ассортимента продуктами местных товаропроизводителей.

«В конгрессной части мы ожидаем участие 1,5 тыс. человек, в целом ожидаем 4,5 тыс. участников. В прошлом году, если говорить о количестве участников деловой программы, в ней принимало участие порядка 800 человек, в целом — с учетом посетителей было немногим больше 3 тыс. человек», – рассказал журналистам заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Спикерами станут представители минпромторга России, правительства области, федеральных ритейлеров, а также предприниматели, развивающие своё дело в сёлах. Также по словам замминистра, форум посетят делегации из Вьетнама и Китая. Представителей последней интересуют сибирские кондитерские изделия, мед и молочная продукция.

Новосибирский торговый форум состоится во второй раз. Его мероприятия пройдут на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». С программой форума можно ознакомиться на сайте.

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