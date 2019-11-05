Проект создания в Новосибирской области крупного птицекомплекса компании «Инд-Сибирь» по производству мяса индейки временно приостановлен.

По сообщению Александра Манцурова, совладельца торгового холдинга «Сибирский гигант», которому принадлежит ООО «Инд-Сибирь», компания не смогла договориться с Россельхозбанком, также финансирующим проект птицекомплекса.

«Проект остановлен в связи с тем, что мы не договорились с финансирующим банком, в данном случае это Россельхозбанк. Те условия, которые мы на старте год назад обсудили, которые были нам предложены, на выходе, когда мы получили решение кредитного комитета, – земля и небо, и мы отказались от этого решения», – рассказал ТАСС Александр Манцуров. Он отметил, что комплекс готов к запуску. На данный момент осуществляется поиск новых инвесторов или другого банка.

Напомним, что в августе 2018 года более ста жителей Колывани Новосибирской области собрались на митинг против строительства рядом с поселком птицекомплекса по производству мяса индейки. Основные претензии митингующих заключались в том, что «серьезное производство будет давать серьезные отходы».

Об инвестпроекте «Создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 15000 тонн мяса индейки живым весом в год, с выделением первой очереди 7500 тонн в Колыванском районе НСО» заговорили еще 2 года назад. Тогда объем инвестиций был оценен в 2 млрд рублей. В июне 2016 года проект одобрил областной совет по инвестициям. К этому моменту стоимость проекта составила 3 млрд рублей, 70% из которых являются заемными средствами.

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