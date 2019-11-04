Власть Новосибирской области спустя полтора года вынуждена вернуться к вопросу о смене главы Новосибирского района. Кандидат на должность руководителя территории сейчас работает в региональном правительстве.

Жизнь Новосибирского района Новосибирской области давно представляет собой запутанный клубок коммерческих и хозяйственных интересов, политики и кумовства. Прошлогодняя смена главы территории была очередной попыткой власти навести порядок и поставить, наконец, происходящее под контроль.

Напомним, 27 апреля 2018 года после напряженных противостояний, в которые вынуждены были вмешаться региональное правительство, полпредство и силовики, из соревнования за пост главы Новосибирского района выбыл экс-руководитель администрации (2012-2018 гг.) Василий Борматов. Единственным кандидатом в конце концов стал поддержанный Андреем Травниковым Александр Соболевский, остальные отказались от притязаний. Среди них был экс-руководитель новосибирского исполкома ЕР и региональной приемной председателя партии, бывший депутат областного Заксобрания Сергей Субботин, который сейчас является заместителем Соболевского, и возможно, все еще сохраняет амбиции возглавить район.

Но и при Соболевском для областного правительства и верхушки «Единой России» территория так осталась чуждой предсказуемости и управляемости. Информированные собеседники «Континента Сибирь» уверяют: большая сила и влияние на принятие решений в Новосибирском районе по-прежнему — в руках Василия Борматова и близких к нему людей. На условиях анонимности респонденты приводят примеры, которые относятся к дислоцирующемуся на территории района бизнесу, называют имена чиновников из «команды Борматова» и так далее. Тут же фигурируют разлад между однопартийцами, конфликты интересов, названия предприятий, с которыми связаны областные парламентарии, представляющие территорию, имена некогда влиятельных в политике людей и так далее…

До того, как возглавить Новосибирский район, Александр Соболевский 6 лет был заместителем министра сельского хозяйства Новосибирской области. В правительство он пришел с поста руководителя новосибирского филиала «Россельхозбанка», который возглавлял с 2001 года. Разумеется, такая карьера укрепляет связи с агробизнесом, а это, считают некоторые из собеседников «Континента Сибирь» затрудняет возможности объективно балансировать между силами, чьи интересы сосредоточены в Новосибирском районе, или дистанцироваться от них.

Собеседники редакции отмечают, что глава района вошел в альянс со своим предшественником. А распоряжения губернатора не всегда служили для него руководством к действию.

В региональной «Единой России» даже не удивились недавнему проигрышу в выборах главы отделения партии в Новосибирском районе Игоря Гришунина — председателя социального комитета Заксобрания Новосибирской области. Напрасно депутат перед тайным голосованием напоминал выборщикам, что его кандидатура одобрена областной верхушкой ЕР — единороссы Новосибирского района не так принимают решения. На Соболевского партия рассчитывать не могла. Не стал он полноценным посредником между районным Советом депутатов и областным правительством. По важным для исполнительной власти вопросам то кворум собирается кое-как, то обсуждение растягивается на месяцы. В разговоре о результатах выборов, которые проходят на территории района Соболевский придерживался позиции: «хозяйственник, а не выборщик».

Накануне масштабной региональной избирательной кампании 2020 подобный разброд и шатания спускать на тормозах особенно чревато для губернатора, который фактически возглавил отделение ЕР, то есть уже взял перед партией личную ответственность за результаты грядущих выборов в Новосибирской области. Травников встречался с лидером ЕР, председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком в Москве пару недель назад. Возможность обсудить ситуацию более предметно вероятно представится в Новосибирске на региональной конференции 8 ноября, на ней будет присутствовать Турчак. Не исключено, что в ближайшее время Новосибирск посетит премьер-министр РФ, который начинает объезжать субъекты, где губернаторы стали секретарями партийных отделений.

Не секрет, что основной потенциал новосибирской «Единой России» — за пределами областного центра, в районах области. К числу кадровых решений, которые направлены на стабилизацию и укрепление партийных позиций перед выборами, можно отнести массовую смену караула в районных ЕР, где отделения возглавили руководители местных администраций. Отставка глав Татарского (в сентябре 2019), Черепановского районов (в октябре 2019) — из той же категории.

Официального подтверждения увольнения нынешнего главы Новосибирского района Александра Соболевского пока нет. Собеседники «Континента Сибирь» отмечают: говорить о свершившемся факте можно будет после 21 ноября, по итогам сессии районного Совета депутатов. На смену Соболевскому, по информации «Континента Сибирь», региональное правительство рассматривает нынешнего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрея Михайлова, который долгое время исполнял обязанности мэра Бердска после ареста главы города, коммуниста Ильи Потапова. Возможно, ему будет проще сохранить беспристрастность при управлении территорией, которая находится в зоне внимания различных групп влияния.

Сразу после объявления об отставке Соболевского исполняющим обязанности главы района может стать его зам Сергей Субботин. Но возможен вариант, что на сессии в качестве ио будет представлен Михайлов.

Напомним, прямые выборы глав территорий почти по всей Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, отменены в 2015 году. Руководители местных администраций проходят через конкурс и голосование районных депутатов.

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