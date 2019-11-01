В марте 2020 года в рамках нацпроекта в Новосибирске откроется центр поддержки предпринимательства. Его создание обойдется в 57 млн рублей.

Директор новосибирского городского центра развития предпринимательства Михаила Космынина на бизнес-сессии «Мой бизнес: встречи по делу» рассказал о том, что по нацпроекту в марте 2020 года откроется Центр «Мой бизнес». Обратившись туда, предприниматели смогут получить необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности по принципу «одного окна».

«Объем средств на оснащение порядка 37 млн рублей, это оборудование самого центра, мебель, оргтехника и также единый фирменный стиль, который принят по всей Российской Федерации. Также мы закладываем около 20 млн рублей на ремонт», – уточнил Михаил Космынин.

По его словам, центр будет располагаться в жилом комплексе «Флотилия» на станции метро Октябрьская. Его площадь составит 2,1 млн кв. метров. На территории центра разместятся несколько организаций, в том числе Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Фонд микрофинансирования региона, Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области и Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области.

Центр будет оборудован фронт-офисом для приема предпринимателей, переговорными комнатами, залом для проведения мероприятий не менее чем на 100 человек и небольшими залами для образовательных программ.

По данным Минэкономразвития России, до 2024 года планируется открыть не менее 170 центров «Мой бизнес». Они создаются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сам нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов.

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