Предприниматель из Абакана стал победителем Дня Инвестора в бизнес-школе Сколково.

В Московской школе управления Сколково состоялся традиционный День Инвестора. В этот раз в мероприятии участвовали не только выпускники Стартап Академии Сколково, но и других образовательных программ. Жюри представляли выпускники бизнес-школы и Ассоциация менторов.

Победителем стал предприниматель Сергей Остриков из Абакана (Хакассия), который представил участникам жюри свой проект BLOM по производству косметических голографических патчей для лица и тела, созданных на основе микроигольной технологии. Он получил возможность учиться на программе Сколково Практикум.

Участников, жюри и гостей Дня Инвестора приветствовала Елена Бондаренко, генеральный продюсер программ для предпринимателей бизнес-школы Сколково. Перед началом питчей Илья Слепов, выпускник Eхecutive Coaching-1, EMBA-16, основатель компании «Лаборатория Бега», рассказал о важности вдохновения для предпринимателя. Модерировал День Инвестора Алексей Боков, выпускник EMBA- 8, создатель продюсерского агентства BOKOVFACTORY.

Участники защищали проекты в области спорта и здорового образа жизни, красоты, цифровых сервисов для бизнеса, продуктов питания, HoReCa. В жюри заседали инвесторы из крупнейших венчурных фондов, журналисты, представители медиабизнеса, успешные выпускники бизнес-школы Сколково.

Напомним, что 21-22 октября делегация Новосибирской области во главе с губернатором региона Андреем Травниковым посетила площадки Московского международного форума инновационного развития — 2019 в Сколково.

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