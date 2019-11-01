В Тогучине завершается проект по строительству набережной и благоустройству пляжной зоны озера.

По сообщению пресс-службы, строительные работы проводились в рамках нацпроекта. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов 1 ноября проинспектировал завершение реконструкции на объекте, ставшим победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году. Работы включали в себя строительство набережной и благоустройство пляжной зоны озера по ул. Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью.

«Данный проект является знаковым не только для Тогучинского района, но и для всей Новосибирской области, так как он единственный в нашем регионе был признан одним из лучших в РФ. Особенно важен проект, конечно, для самих жителей района, которые получат новое масштабное место отдыха с доступом к водоему, с обустроенной набережной. Финансирование данного проекта составляет более 144 млн рублей, в том числе дотация из федерального бюджета 75 млн рублей, средства бюджета Новосибирской области – около 70 млн рублей. Проект реализуется с 2018 года, завершить его планируется до конца текущего года», – подчеркнул Андрей Михайлов.

Участок заасфальтировали, провели коммуникации, установили очистительные сооружения, системы водоснабжения и водоотведения. В оставшийся объем работ входит укладка части плитки, засыпка пляжа, а также монтаж павильонов и навеса.

В 2019 году в Новосибирской области под контролем правительства региона продолжаются масштабные работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого будет благоустроено 175 объектов (117 дворов и 58 общественных пространств). Финансирование нацпроекта в части благоустройства в этом году составляет 1,1 млрд рублей. На следующие год ожидается сумма в объеме 822 млн рублей.

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