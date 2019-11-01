Жители «Кучино» в Новосибирске продолжат принимать меры против разработки песчаного месторождения, находящегося в непосредственной близости от их домов.

Напомним, что на прошлой неделе местные жители блокировали своими телами и автомобилями подъезд на территорию месторождения «Кучино» (болото «Кучино»), защищая дома. Люди выстроили живой щит, не давая технике проехать на территорию будущего карьера. Они утверждают, что работы повредят местной экосистеме (при разработке погибнут редкие виды птиц и животных, обитающих на болоте), а также сделают некомфортным само проживание из-за шума, который будут производить спецмашины, так как граница карьера находится в 20 метрах от жилой зоны.

Одна из участников протеста Анастасия Сергеева дала «Континенту Сибирь» комментарий, в котором рассказала, что местные жители намерены и дальше отстаивать свою позицию. По словам Анастасии, сейчас они общаются с юристами и готовят грамотную жалобу в суд по поводу отмены лицензии на разработку месторождения. «Также будем и дальше организовывать пикеты. Если ничего не поможет, будем записывать видеообращение Путину», – сказала девушка.

Сегодня в СМИ вышло видео, на котором молодые люди в масках вытеснили протестующих со своих мест. «Наняли молодых пацанов. По 15-17 лет. Они пришли в масках. Никуда нас не пропускали. Один проговорился, что он с Кемерова», – рассказала на записи участница протеста. Также ранее «Континент Сибирь» писал о том, что по сообщению общественной организации «Гражданский патруль», 28 октября сотрудники организации «Старица», которая должна проводить мероприятия по разработке месторождения, столкнули двух женщин с места.

Конфликт с молодыми людьми в масках случился, пока шла пресс-конференция по урегулированию конфликта вокруг «Кучино», состоявшаяся в пресс-центре ТАСС 30 октября. Анастасия рассказала, что на заседании присутствовали генеральный директор ООО «Старица» Константин Хоруженко, руководитель подрядной организации по прокладке электросетей на месторождении, юрист компании, инициативная группа жителей и журналисты. Также на мероприятие участником был заявлен заместитель главы администрации Ленинского района Новосибирска по экономике и доходам Вадим Гертер, но на совещание он не приехал.

На пресс-конференции Константин Хоруженко сказал, что работы проводятся легально. Все документы согласованы с мэрией Новосибирска. На данный момент ведется прокладка электросетей. «Директор ссылался на то, что есть жители, которые «За» разработку. Их 14 человек. Возможно это представители ТОС, – сказала Анастасия. – Кроме того, директор «Старица» заявил, что будет обращаться в суд, потому что мы задерживали технику. Что он собрался взимать с многодетной мамы – я не знаю. Мне пришлось уволиться с работы, чтобы отстаивать свои права».

По сообщению СМИ, Константин Хоруженко подал заявление в правоохранительные органы на жителей микрорайона «Балластный карьер» Анастасию Сергееву и Сергея Кузьмина, выступающих против разработки песчаного карьера по полученной лицензии. Он увидел в действиях активистов «дестабилизацию общества, противостояние действующей власти и разъединение людей по классовому признаку». «Мы считаем, что как раз подобные действия делаются для дестабилизации общества», – прокомментировала редакции Анастасия.

На вопрос о реакции мэрии на сложившуюся ситуацию, активистка рассказала, что органы местной власти остаются равнодушными и к происходящему, и к самим жителям города. «Мы пытались попасть на приём к мэру. У нас так ничего и не получилось. Нет никакой реакции от Анатолия Евгеньевича», – ответила девушка. – Мы считаем, что власти и депутаты заинтересованы в этой разработке. С добытыми материалами можно построить и вторую Станционную и доставлять песок на ЛДС. Это болото экономически выгодно, здесь ничего не нужно делать – близкое электроподключение, близко дороги», – добавила Анастасия.

По словам девушки, сейчас на территории месторождения «Кучино» ведется прокладка кабеля. Техника изымает грунт вместе с лесными насаждениями и засыпает им свалку, которую перед началом таких мероприятий должны были ликвидировать.

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