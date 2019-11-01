Фестиваль «Новое британское кино» вновь покажет в Новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» все грани современного британского кинематографа — здесь и традиционные костюмные драмы, и актуальные жизненные истории. Показы в рамках «Бритфеста» пройдут с 6 по 11 ноября.

Добрая традиция

«Это старейший российский фестиваль британского кино, полного контрастов: традиции мастерского сюжетосложения и панковская лихость, утонченный психологизм и бешеный драйв, классическая актерская школа и безоглядный эксперимент часто уживаются внутри одного фильма», — комментирует кинокритик Вадим Рутковский. В Новосибирске будет показано шесть работ, представляющих объемную картину современного британского кино и наполненных изысканным юмором, утонченным шармом и эмоциональным накалом.

Достойное начало

Первый подарок «Бритфеста» — фильм «Аббатство Даунтон». Одноименный сериал стал одним из самых популярных в мире, поэтому неудивительно, что его создатели сняли полнометражное продолжение. Кино получилось степенным и солидным — достойный пример здорового консерватизма. Полюбившиеся зрителям актеры сериала, изысканные рауты, светские церемонии и, конечно, главная интрига картины — планируемое кем-то из обитателей особняка покушение на короля.

Драма о любви и спорте

«Голкипер» — отличный пример эмоционального исторического кино, где все на своих местах: и любовная, и спортивная страсть. Получилось живо, легко и со вкусом. Главный герой Берт Траутманн — немецкий парашютист, который во время Второй мировой войны угодил в плен к британцам. В лагере для военнопленных он знакомится с Маргарет Фрайар, менеджером манчестерской футбольной команды и любительницей этого относительно молодого вида спорта. Берт, стоявший на воротах и виртуозно ловивший мячи, сразу привлек ее внимание. Эта встреча послужила началом большой любви и грандиозной спортивной карьеры Траутманна, который после освобождения так и не вернулся в Германию, подписав контракт с «Манчестер Сити».

Автобиографичная драма

«Сувенир» — автобиография Джоанны Хогг, режиссера авторского социального кино и мастера камерного психологического жанра. Ее новая лента — история молодой кинематографистки, ищущей себя и свой авторский стиль в реалиях Лондона 80-х. Сформировать мнение о картине можно, только посмотрев картину самостоятельно — настолько неоднозначно восприятие зрителями работ Хогг. Бонус картины — великолепная Тильда Суинтон.

Мужчины и женщины

«Плывем, мужики/Завершение» — то что нужно для приятного времяпрепровождения и хорошего настроения. Комедия о мужских проблемах, справиться с которыми помогает открытие себя в неожиданной сфере — плавании. Благодаря новому увлечению герои бегут, а точнее сказать — плывут от офисной рутины. В итоге и смешно, и тепло. «Животные» — женская комедия, затрагивающая идеи феминизма. Тем не менее это не ограничивает аудиторию: мужчинам фильм тоже будет интересен. Две лучшие подруги уже много лет доказывают, что женская дружба существует: девушки гуляют по барам, знакомятся с парнями, наслаждаются жизнью — до тех пор, пока одна из них не решает выйти замуж за пианиста.

Музыкальное завершение

Фестивальную программу завершит увлекательная музыкальная ретрокомедия «Ослепленный светом», вдохновленная песнями Брюса Спрингстина, от режиссера Гуриндер Чадхи, автора незабываемой мультикультурной истории «Играй как Бекхэм». Фильм феерический, смешной, лиричный и, что немаловажно, с качественной музыкой, которая «строить и жить помогает». Эпоха диско и холодной войны, расцвет рейганомики и тэтчеризма. Но для Джареда, тинейджера из живущей в Англии индийской семьи, это эпоха тупиковых поисков себя. Выход находится, когда в руки Джареда попадает аудиокассета с песнями Брюса Спрингстина.

На языке оригинала

Кинематограф — важная часть британского культурного ландшафта. «Британия — великая страна с великой культурой, которой мы обязаны головокружительными контрастами. The Beatles и Sex Pistols, Шерлок Холмс и мистер Хайд, чопорность и социальный протест, Питер Гринуэй и Гай Ричи — все это замечательные порождения Туманного Альбиона», — отмечает Вадим Рутковский. Для России это уже юбилейный 20-й фестиваль, он входит в программу Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. Организатор фестиваля — компания CoolConnections. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

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