В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. 59-летний экс-градоначальник был застрелен двумя неизвестными поздно вечером на своем приусадебном участке.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области, преступление было совершено минувшей ночью. В районе 23 часов 40 минут по местному времени супруга Сергея Лаврентьева увидела на территории приусадебного участка семьи силуэты двух мужчин, о чем сказала мужу. Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел из дома, после чего женщина услышала несколько выстрелов.

Когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело застреленного неизвестного мужчины. Второй участник конфликта скрылся, следователи устанавливают его личность. Дело возбуждено по части второй ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). «Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Предположительно, убитый мужчина являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет», — уточнили в СУ СК.

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