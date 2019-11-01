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Пять самых читаемых материалов месяца
Экс-глава Новосибирской области Виктор Толоконский стал советником Эдуарда Тарана
Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский приступил к новой работе в качестве советника президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.
Депутаты предупредили о возможности повторения в Новосибирске красноярской трагедии
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили об угрозе повторения в регионе трагедии, произошедшей ранее в Красноярске, где 15 человек погибли в результате разрушения дамбы.
Завод Чкалова в Новосибирске получит новый заказ на Су-34
Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова до конца октября получит заказ на новую партию бомбардировщиков Су-34.
Сотрудников в полицию предлагают привлекать большими зарплатами
В Госдуме обсуждается законопроект о внесении в закон «О полиции» ряда дополнений для усиления защиты прав граждан.
Новосибирских бизнесменов Насоленко признали банкротами
Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротами ритейлеров Евгения и Виталия Насоленко, общая сумма долга которых составляет около миллиарда рублей.