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Пять самых читаемых материалов месяца

Виктор Толоконский

Экс-глава Новосибирской области Виктор Толоконский стал советником Эдуарда Тарана

Бывший  губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский приступил к новой работе в качестве советника президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.

Заместитель председателя комитета Сергей Титков

Депутаты предупредили о возможности повторения в Новосибирске красноярской трагедии

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили об угрозе повторения в регионе трагедии, произошедшей ранее в Красноярске, где 15 человек погибли в результате разрушения дамбы.

Су-34

Завод Чкалова в Новосибирске получит новый заказ на Су-34

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова до конца октября получит заказ на новую партию бомбардировщиков Су-34.

Первый зампред комитета Дмитрий Савельев

Сотрудников в полицию предлагают привлекать большими зарплатами

В Госдуме обсуждается законопроект о внесении в закон «О полиции» ряда дополнений для усиления защиты прав граждан.

Новосибирских бизнесменов Насоленко признали банкротами

Новосибирских бизнесменов Насоленко признали банкротами

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротами ритейлеров Евгения и Виталия Насоленко, общая сумма долга которых составляет около миллиарда рублей.

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