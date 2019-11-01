Первый перевозчик ТКО подал в суд на регионального оператора ТКО «Экология-Новосибирск». Сумма исковых требований составляет 810 тысяч рублей.

В материалах картотеки дел арбитражного суда Новосибирской области сказано, что истцом по делу выступает компания-перевозчик ТКО ООО «Эко-лайн», ответчиком – региональный оператор ТКО «Экология-Новосибирск». Заявление поступило 31 октября. Судьей назначена Емельянова Г.М.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что минувшим летом представители нескольких новосибирских компаний – перевозчиков ТКО – заявили о задолженности со стороны «Экологии-Новосибирск» по оплате их услуг. А в начале октября представители перевозчиков заявили о намерении обратиться в суд для взыскания долга.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, что «Континент Сибирь» приглашает оставить отзыв о работе регионального мусорного оператора.

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