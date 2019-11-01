В 2020 году изменятся правила перемещения наличных денег через границу.

По информации пресс-службы Новосибирской таможни, с февраля 2020 года при перемещении через границу наличных в сумме более 100 тысяч долларов США, необходимо будет официально подтвердить происхождение денег. Подтверждающие документы должны быть предоставлены одновременно с заполненной пассажирской таможенной декларацией.

Также в сообщении говорится о росте числа правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием денежных средств. Чаще всего это связано с незнанием гражданами соответствующего законодательства. Так, по фактам перемещения через границу наличных денежных средств без декларирования за 9 месяцев 2019 года Новосибирской таможней было возбуждено 76 дел по ст 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств). Это на 37 дел больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«В числе наиболее частых заблуждений отмечаются случаи, когда граждане, зная, что в соответствии с законодательством можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, не учитывали, что необходимо считать общую сумму имеющихся при себе денег в разной валюте: доллары, евро, рубли и т.д, а не только доллары. В том случае, если данная сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте, то необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный коридор», – приводятся в сообщении слова начальника отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачево Александра Дорожкина.

На данный момент перемещать денежные средства через границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денег в эквиваленте, превышающая 10 тысяч долларов США, будет письменно задекларирована. К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования, перемещает через таможенную границу наличные денежные средства в общей сумме превышающей 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности – без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

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