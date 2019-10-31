Новосибирская область планирует к 2030 году войти в десятку национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

О планах региона сообщил на бизнес-сессии «Мой бизнес: встречи по делу» замначальника управления инвестиционной политики и территориального развития социальной сферы и инфраструктуры минэкономразвития области Павел Волокитин.

«За пять лет нам удалось подняться с 57 места на 19-е и закрепиться. Также мы ставим перед собой амбициозные цели и к 2030 году планируем войти в десятку лидеров по стране», – сказал Павел Волокитин. Также замначальника отметил, что имеет место жесткая конкурентная борьба, так как работу по улучшению показателей национального рейтинга ведут все регионы.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), оценивает усилия местных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в регионе. Новосибирская область занимает лучшее среди СФО – 19 место. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва.

Ранее «Континент Сибирь» писал о выступлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на Форуме стратегов-2019, в котором глава рассказал о проведении большой системной работы для привлечения инвестиций в регион. По его словам, на данный момент для инвесторов определяющими являются факторы рынка – это спрос, инфраструктура, логистический и кадровый потенциал в области.

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