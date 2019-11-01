Почему количество разрешений на строительство жилья в Красноярске упало в разы?

Количество разрешений на строительство жилья в Красноярске упало в разы. На объемах ввода в эксплуатацию объектов это пока не отразилось, однако эксперты ожидают схлопывания рынка в дальнейшем и масштабного сокращения работающих компаний. Основная причина — в снижении платежеспособного спроса.

По состоянию на начало октября в Красноярске действует 15 разрешений на строительство многоэтажных жилых домов совокупной площадью 276 тыс. квадратных метров жилья. При этом в минувшем году таких разрешений было выдано 103 (на более чем 1 млн квадратных метров), то есть за три квартала их количество сократилось в семь раз. По данным департамента градостроительства мэрии, в предыдущие годы их количество колебалось, однако всегда было выше нынешнего показателя: в 2017 году — 47, в 2016 году — 114 разрешений.

Впрочем, по данным Красноярскстата, объемы строительства в регионе пока не демонстрируют заметного снижения. За три квартала нынешнего года в регионе было построено 629,4 тыс. квадратных метров жилья, причем 40% приходится на частников. Это мало отличается от показателя за тот же период 2018 года по обоим показателям. В краевом центре в нынешнем году введено в эксплуатацию 350 тыс. квадратных метров жилой недвижимости. Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, цифры могут не в полной мере отражать реальное положение дел: многие из частных домов могли быть построены несколько лет назад, а в этом году зарегистрированы в собственность в рамках «дачной амнистии». Снижение активности застройщиков может быть связано и с изменениями в отраслевом законодательстве, предполагающем переход на эскроу-счета. В конце октября региональная служба строительного надзора опубликовала окончательный список объектов, которые было разрешено достроить по старым правилам. Из всех строящихся сегодня в крае 251 дома такую возможность получили 107 новостроек, из которых 97 находятся в Красноярске. Помимо этого, правительство Красноярского края подписало соглашение с недавно созданным Фондом защиты дольщиков о достройке 18 проблемных домов, из которых 10 относятся к крупнейшему проекту обанкротившейся недавно компании «Реставрация». Проект будет профинансирован на 25% из регионального бюджета и еще на 75% — из федерального. До конца нынешнего года должна быть подготовлена проектно-сметная документация, а непосредственные работы должны начаться в 2020 году. Кроме того, как утверждается, в настоящее время фонд начал формирование второй очереди проблемных домов для достройки.

Заместитель генерального директора «СМ.СИТИ» по девелопменту Евгений Ковальский в рамках прошедшего в конце октября круглого стола «Рынок недвижимости 2019–2020. Анализ и ожидания» дал прогноз о значительном сокращении рынка в ближайшие годы. По его оценке, в 2020 году в Красноярске может остаться около 10% действующих компаний, при этом прихода столичных игроков он не ожидает. Эта ситуация может отразиться и на ценах — в ближайшие два года они вряд ли будут меняться, полагает Ковальский.

По оценке генерального директора агентства «Аревера-Недвижимость» Константина Попова, рынок вошел в стадию замедления, и предпосылок для его роста не наблюдается. Снижение запросов на получение разрешений на строительство — следствие слабого спроса.

«Операций по покупке и продаже мало, а если и есть, то проходят они со значительными трудностями. Ощущение стагнации и неопределенности. По мнению ведущих игроков рынка, главными трендами в следующем году станут снижение ипотечных и средневзвешенной ставок (ниже 9%), а также равновесное состояние по цене и росту спроса во втором полугодии 2020 года. Однако улучшение условий по ипотеке никак не повлияет на покупательскую способность. Высокая закредитованность и снижение доходов населения — это те факторы, которые мешают людям приобретать недвижимость», — отмечает он.

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