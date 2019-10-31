Мэрия Новосибирска: «Никто не запрещает предпринимателям объединиться и участвовать в концессии»

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько поделился с «Континентом Сибирь» своей точкой зрения на конфликт вокруг конкурса по созданию в городе «умных остановок».

— Мы серьезно готовимся к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Одна из частей подготовки — создание единой информационной сети в городе. В частности, мы планируем превращение остановок общественного транспорта на гостевых маршрутах МЧМ в информационные пункты. Чтобы любой человек, не знающий город, или даже русский язык, мог получить необходимую информацию не только о маршруте, но и о городе, расписании матчей и так далее. Только что мы протестировали «умную остановку» на улице Ватутина (остановка «Башня»). Там установлен «умный блок», который снабжен голосовым сервисом, позволяющим получить информацию о передвижениях по городу. На остановке высвечивается расписание движения транспорта, можно получить информацию о достопримечательностях Новосибирска. Остановка оснащена видеонаблюдением, системами распознавания оставленных предметов, предотвращения противоправных действий. В случае какой-то непредвиденной ситуации можно при помощи кнопки SOS соединиться со службой «112», предполагается наличие бесплатного wi-fi, зарядки для сотовых телефонов. В данной модели «умной остановки» предусмотрены элементы доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В частности, установлен сурдопереводчик для глухонемых граждан. Планируется через несколько месяцев сделать «умный блок» для «умной остановки», воспринимающей не только русский язык, но еще английский и китайский. Всего на гостевых маршрутах МЧМ предполагается установить более 200 таких «умных остановок» общественного транспорта. Главная наша задача — обеспечить комфорт и удобство новосибирцев и гостей нашего города. Хочу сказать, что в создании таких «умных остановок» приняли участие более восьми новосибирских компаний, в основном резидентов нашего Технопарка.

А что мы имеем с дорожной инфраструктурой в нашем городе на настоящий момент? Скажу откровенно, некоторые наши остановки превращены в мини-рынки. На той же «Башне» рядом с остановкой стоят пять разных киосков с той и с другой стороны. Чего там только не продают… Вид у них достаточно неприглядный. Непосредственно доступ к остановке для пассажиров затруднен. Кстати, «Башня» — это еще не самый плохой вариант, есть гораздо хуже. Посмотрите, что творится на остановочных комплексах на пл. Станиславского, пл. Калинина и т. д. Очевидно, что нам придется наводить порядок, причем в строгом соответствии с федеральным законом ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности…». Статья 25 п. 3 этого закона гласит: «В границах полосы отвода автомобильной дороги … запрещаются: размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса».

Давайте посмотрим на другие города нашей страны, которые проводили крупные международные мероприятия, к примеру, Москву. Там ситуация на остановках транспорта, в том числе у станций метрополитена, была еще хуже, чем у нас. Рядом с остановками стояли не только киоски, павильоны, но и кафе, рестораны. Чем это закончилось? В одну ночь бульдозерами и кранами все очистили. Там вообще ничего не осталось, кроме самих остановок без всякой торговли. Также накануне проведения Универсиады очистили дорожную сеть от торговли на остановках в Красноярске.

Неужели у кого-то есть сомнение, что у нас в городе накануне проведения крупного международного мероприятия федеральные контролирующие органы не потребуют наведения порядка в соответствии с федеральным законом? По закону там ничего, кроме остановок и связанной с ними инфраструктуры, не должно быть.

Мы понимаем, что нужно максимально сохранить малый и средний бизнес. Поэтому предложили предпринимателям участвовать в создании инновационной дорожной инфраструктуры. Вышло распоряжение мэрии № 27-р от 30.01.2019 «Об организации работы по обустройству остановочных пунктов в рамках реализации на территории города Новосибирска проекта «Умные остановки».

Это постановление определяет гостевые маршруты. На этих маршрутах определены два типа остановочных павильонов — «умные остановки» и технические требования к ним. Речь фактически идет о создании единой дорожной информационной инфраструктуры с единообразным дизайном для остановочных комплексов. Предполагается, что большая часть из этих «умных остановок» будут снабжены теплым блоком, в котором можно будет устанавливать банкоматы, продавать кофе, чай, булочки и другие сопутствующие товары, создавая комфорт для пассажиров, ожидающих транспорт. Для реализации этого проекта мы планируем организовать концессию, предположительно на 15 лет, для того чтобы концессионер мог вернуть вложенные средства и заработать некоторую прибыль.

Мы приглашаем всех предпринимателей участвовать в данном проекте. Еще хочу раз подчеркнуть, что мы заинтересованы в участии в нем наших новосибирских предпринимателей. Только сразу хочу предупредить, что все будет делаться в строгом соответствии с федеральным законодательством.

Некоторые предприниматели предлагают: давайте оставим все как есть, просто мы установим каждый «умные блоки» на своих киосках. Во-первых, никто нам не позволит оставить на остановках мини-рынки, как сейчас. Во-вторых, речь идет о создании централизованной инфраструктуры, которая предполагает и единый стиль, и единую информационную сеть, и единую систему безопасности в городе. Поэтому мы и предлагаем создать концессию на всех гостевых маршрутах.

И никто не запрещает предпринимателям объединиться, скажем, в ассоциацию и участвовать в концессии. Давайте вместе сделаем наш город красивым, инновационным, соответствующим званию научной столицы России!

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.