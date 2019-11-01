Полномочия по распределению наружной рекламы в Красноярске и его окрестностях могут быть переданы на краевой уровень. Наблюдатели опасаются, что это лишит муниципальную казну серьезных финансовых поступлений и предполагают наличие бизнес-интересов, связанных с принятием документа.

Комиссия городского Совета Красноярска по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре выступила резко против внесенного в региональное Законодательного собрание законопроекта о перераспределении полномочий в области наружной рекламы. Муниципальные парламентарии отправили в ЗС отрицательный отзыв на документ. Ожидалось, что законопроект «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере рекламы» мог быть рассмотрен на сессии краевого парламента 31 октября, однако в повестку заседания он так и не попал.

Согласно документу, решением вопросов о размещении наружной рекламы в Красноярской агломерации, включающей прилегающие к краевому центру районы (Емельяновский, Березовский, Манский, Сухобузимский и др.), и городах (Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск) будет заниматься региональный орган власти. Конкретная структура, за которой будет закреплена эта отрасль, не называется. На уровне края будут решаться и вопросы выбора формы проведения тендера на размещение конструкций, будь то конкурс или аукцион.

Как было сказано на комитете горсовета, на аналогичную систему ранее предлагал перейти бывший заместитель главы управления архитектуры городской администрации Эдуард Веккессер, который был вынужден уйти с должности после критики в городском парламенте. Звучало также опасение, что новая система приведет к серьезному переделу рынка, в том числе — к приходу крупных московских игроков с угрозой дальнейшей монополизации сферы.

Депутат городского Совета Красноярска от партии ЛДПР Роман Крастелев отмечает, что подобная передача полномочий противоречит как экономическим интересам города, так и принципам оценки эффективности деятельности.

«Во-первых, нужно отметить, что сдача рекламных конструкций — одна из немногих статей дохода городского бюджета, не связанных с налоговыми платежами. В год она приносит нам от 200 до 300 млн рублей. Понятно, что когда речь идет о передаче полномочий, следующий рациональный вопрос, который возникнет, — это о передаче платежей за аренду на тот же уровень. А это достаточно значительные средства для казны, чтобы ими рисковать. Тем более что уже был прецедент, когда господин Веккессер приостановил конкурсные процедуры, и муниципальный бюджет потерял большие деньги. Во-вторых, работа городского управления архитектуры и градостроительства — одно из немногих направлений, эффективность которого признается всеми: и депутатами, и представителями профильного бизнеса, и проверяющими органами. Довольно странно в данной ситуации эти полномочия у них отбирать. Насколько мне известно, документ не был вынесен на сессию ЗС в четверг, потому что его отправили на доработку. Может быть, при таком количестве вопросов со всех сторон до сессии он и не дойдет», — полагает муниципальный парламентарий.

Крастелев также выразил предположение, что законопроект может преследовать коммерческие интересы конкретных компаний. «Господин Веккессер, несколько раз поднимавший этот вопрос, является прямым родственником одного из депутатов Государственной думы. Есть основания задуматься, насколько документ может соответствовать бизнес-интересам связанных с этой семьей рекламных компаний», — рассуждает он.

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