В преддверии зимы прошло заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. Парламентарии обсудили готовность мегаполиса к зимнему периоду, в том числе — укомплектованность дорожных служб рабочими для уборки и обработки улиц, снегоуборочной техникой, а также противогололедными смесями, которые будут применяться в этом году.

По сообщению начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрия Сердюка, несмотря на задержавшееся тепло, Новосибирск уже практически готов к началу сезона снегопадов. Уровень готовности к зиме городских служб чиновник оценил в 82%. Вполне удовлетворяет потребности города, по мнению Юрия Сердюка, и обеспеченность рабочими дорожно-эксплуатационного управления (около 80% от нормы), которые выйдут зимой на улицы бороться со снежными заносами и гололедом.

При этом укомплектованность снегоуборочной техникой по-прежнему оставляет желать лучшего. Несмотря на приобретенные в 2017 году мэрией на кредитные средства 49 единиц новой техники, этого далеко не достаточно для такого мегаполиса, как Новосибирск, с его протяженной сетью автомобильных дорог.

«На сегодня у нас всего 45% техники от необходимого норматива. То есть городу еще необходимо дополнительно закупать, — подчеркнул председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Думаю, сейчас у нас появится для рассмотрения бюджет 2020 года, и мы, конечно, будем обращаться к мэру города, чтобы дополнительно использовать какие-то лизинговые схемы для приобретения снегоуборочной техники на будущий год».

Отчасти улучшат ситуацию этой зимой 10 дополнительных автомобилей для чистки тротуаров, приобретенных в прошлом году, отметили на прошедшей комиссии. Как рассказали депутаты, ранее к ним поступало много жалоб от горожан на обледенение тротуаров, которое затрудняло передвижение по улицам и создавало опасность получения травм. В этом году техника для очистки тротуаров, закупленная мэрией, будет выведена на линию в штатном режиме.

Также на прошедшей комиссии по городскому хозяйству депутаты с представителями Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска обсудили новые способы борьбы с гололедом, которые будут применяться наступающей зимой на улицах города. В этом году было принято решение полностью отказаться от посыпания дорог песко-соляной смесью — ее заменят гранитной крошкой. При этом центральные улицы и крупные магистрали Новосибирска будут обрабатывать усовершенствованным противогололедным составом.

Как отмечал в начале года мэр Новосибирска Анатолий Локоть, это должно поспособствовать улучшению экологической ситуации в городе. Отметим, что год назад по инициативе градоначальника был заключен договор с институтом почвоведения и агрохимии СО РАН и Сибирским государственным университетом путей сообщения об определении основных причин запыленности атмосферного воздуха Новосибирска и разработке предложений по ее устранению. Глава города отметил, что с учетом результатов проведенного анализа и выводов, сделанных по итогам работы городских служб в зимний период, власти приняли решение о переходе на новые технологии работы и отказе от использования традиционной песко-соляной смеси.

«В этом году впервые в Новосибирске вообще не будет использована песко-соляная смесь. Для посыпания улиц будут применяться только гранитная крошка и специальная смесь, состоящая из противогололедного материала «Бионорд», который хорошо показал себя в прошлом году, и так называемого «рассола», который позволяет равномерно и надежно наносить смесь на дорожное полотно», — рассказал Игорь Кудин.

Как пояснили участники комиссии, новая смесь уже успела хорошо себя зарекомендовать в городе — в качестве эксперимента ею обрабатывали некоторые улицы города прошлой весной. Как отметили в ГУБО, применение новой противогололедной смеси позволило уменьшить запыленность улиц в летний период. Именно в этом основное преимущество новой смеси для города по сравнению с песко-соляной, долгие годы применявшейся в Новосибирске для посыпания дорог зимой.

Другое отличие нового средства — его требуется значительно меньше для получения антискользящего эффекта. Но именно поэтому сегодня городу нужна новая специальная техника для распределения смеси, поскольку старая не позволяет ее расходовать достаточно экономно. Так, имеющаяся на балансе ГУБО техника позволяет распределять любую смесь по 250–400 граммов на квадратный метр, однако новой смеси достаточно лишь 40–50 граммов для получения противогололедного эффекта.

Депутат Иван Конобеев поинтересовался у Юрия Сердюка, нет ли жалоб от автомобилистов на снижение сцепления с дорогой при применении новых антигололедных материалов. Начальник ГУБО ответил, что никаких жалоб с начала применения «Бионорда» на «скользкость» материала по сравнению с традиционной песко-соляной смесью не поступало.

Прошедшая встреча депутатов с представителями ГУБО — лишь начало плотной совместной работы в наступающем зимнем периоде, сообщил «Континенту Сибирь» Игорь Кудин.

«У меня есть ожидания, что мы достаточно штатно входим в режим уборки улиц города Новосибирска в зимний период. Но беспокоиться и следить за ситуацией, конечно, стоит. Сегодня прошла традиционная встреча с руководителем ГУБО в преддверии, как говорят специалисты, осенне-зимнего уборочного сезона. Мы заслушали первый доклад о готовности к зиме, укомплектованности механизаторами и специальной техникой по уборке улиц, а также противогололедными смесями, которые будут плавить снег на улицах города. В дальнейшем депутаты будут контролировать этот процесс. На каждой предстоящей комиссии по городскому хозяйству первое слово мы будем предоставлять специалистам Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, которые будут нам рассказывать о результатах уборки снега и обработке улиц. Такое взаимодействие будет продолжаться до тех пор, пока не сойдет снег и не наступит весна», — резюмировал Игорь Кудин.

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