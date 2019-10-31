В рамках нацпроекта БКД 2.0 на главной улице Новосибирска появились высокопрочный асфальт и тротуарная плитка с противоскользящим мраморным напылением.

По сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области, 31 октября состоялось открытие обновленного участка Красного проспекта в Новосибирске, работы, по ремонту которого, велись в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0). Мероприятие прошло при участии заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого.

Работы осуществлялись на отрезке от ул. Максима Горького до ул. Колыванской. Реконструкция участка, общая протяженность которого составила 1 км, производилась под контролем правительства Новосибирской области. На главной улице города положили износоустойчивый асфальт, новую, устойчивую к перепадам температур, тротуарную плитку с бетонной основой и противоскользящим мраморным напылением.

Кроме того, появились парковочные места и подъездные карманы со стороны ул. Спартака, камеры контроля перекрестков на пересечении проспекта с улицами Горького и Советской, а также проведена реконструкция существующих и установка новых светофоров.

«Все, что запланировано в проекте, подрядчик выполнил, и сегодня можно сказать, что капитальный ремонт главной улицы Новосибирска, который начался в 2017 году, завершился. За три года отремонтировано без малого 7 км дороги. Красный проспект является не только одной из самых оживленных улиц города среди автомобилистов и пешеходов, но и считается одной из самых длинных улиц мира по прямой», – отметил Сергей Ставицкий.

В ходе программы также были отремонтированы участки дорог по ул. Большевистской, ул. Фабричной и на Бердском шоссе. Заместитель министра напомнил, что финансирование дорожных работ в Новосибирске в рамках нацпроекта в этом году составляет 1 млрд рублей. Общая стоимость работ, которые проводились на Красном проспекте в 2019 году, составила порядка 242 млн рублей.

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