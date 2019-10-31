В 2019 году число банкротств физлиц в Новосибирской области может превысить 1,5 тысячи человек. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

Такую аналитику представила петербургская компания «Юридическое бюро № 1», специализирующаяся на банкротстве физлиц. В сообщении сказано, что по данным сайта TravelTables.com, средняя месячная зарплата в Новосибирске после уплаты налогов, составляет менее 29 тысяч рублей. Тогда как общая стоимость проживания в городе для двух человек со средним уровнем потребления, живущих в собственной квартире, превышает 43 тысяч рублей. Также по информации портала hh.ru, в Новосибирске средняя зарплата на 8% ниже средней по стране.

«Такая ситуация приводит к закредитованности граждан, а затем — к их банкротству. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), за три квартала 2019 года в Новосибирской области обанкротилось 1047 человек (в 2018 году за тот же период банкротов было 876 человек). Это около 37 банкротов на 100 тысяч граждан», – сказано в сообщении.

В соответствии с показателям в исследовании правового портала Право.ру, за четыре последних года Сибирский федеральный округ занимает третье место по числу зарегистрированных исков о банкротстве физлиц. 99,7% из них удовлетворено полностью или частично.

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