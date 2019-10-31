Новосибирские парламентарии потребовали оставить «черных лесорубов» без штанов

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в ходе 46-й сессии приняли в первом чтении изменения в региональное законодательство, ужесточающие меры контроля и наказания за незаконный оборот лесоматериалов.

Проект нового закона, регламентирующего работу пунктов приема и отгрузки древесины, а также устанавливающего административное наказание за нарушение их работы на сессии депутатам представил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков. Первая часть документа «легализует» сами пункты. Владельцы должны будут поставить их на учет в областном исполнительном органе госвласти, устанавливается порядок приема и отгрузки древесины. Делать это можно будет только при наличии документов – от удостоверений личности до бумаг, подтверждающих происхождение древесины. Пункты должны будут вести журналы учета древесины и ежемесячно отчитываться о работе с приложением приемо-сдаточных актов. По словам Евгения Рыжкова, аналогичные законы уже приняты в трех регионах СФО: в Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

Вторая часть законопроекта вносит изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Планируется дополнить его статьями, карающими за нарушения в работе пунктов приема и отгрузки древесины. Максимальные суммы штрафов при этом составят от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей для юрлиц. Максимальный размер повторного штрафа – 150 тыс. рублей для должностного лица и полмиллиона для юрлица. Законопроект вызвал бурное обсуждение парламентариев, которые посчитали предложенные меры наказания недостаточными для «черного рынка» лесозаготовок. Напомним, накануне в Новосибирской таможне, сообщили о том, что с начала осени в регионе пресечено 36 попыток незаконного вывоза леса и древесных материалов. Общий объем задержанных грузов составил более 1 тыс. куб. метров стоимостью свыше 3 млн рублей.

Депутаты в целом одобрили законопроект в первом чтении, однако к размерам административных штрафов предполагают еще вернуться. «Штрафы смешные сейчас, особенно для «черных лесорубов». Четыре хорошие сосны сегодня стоят 100 тыс. рублей. Штраф нужен такой, чтобы без штанов остались. У нас леса не так много, как в Красноярске – остались Каракан, Сузун и Тогучин с болотами, вот и все наши хвойные леса. Думаю, что между первым и вторым чтением законопроекта еще поступят интересные предложения», — пояснил спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

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