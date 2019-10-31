Генеральный директор Сибтехномаш и ООО «ЗСТМ «Эмур» обвиняется в невыплате долгов по зарплате. Общая сумма задолженности составила более 20 млн рублей.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего генерального директора ЗАО «Завод Сибирского Точного машиностроения» и ООО «ЗСТМ «Эмур».

В материалах пресс-службы сказано, что руководитель обвиняется в двух преступлениях по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, руководитель акционерного общества с февраля 2017 года по 20 мая 2019 года, имея реальную возможность, не выплатил 109 работникам заработную плату на общую сумму почти 6 млн. рублей. Сотрудникам другой организации, в количестве 128 человек, долг по зарплате с июня 2018 года по октябрь 2019 составил 15,3 млн рублей. Имеющиеся на расчетных счетах денежные средства он перечислял контрагентам по заключенным договорам, осуществлял платежи в бюджет и прочие выплаты.

В настоящее время задолженность по заработной плате работникам акционерного общества полностью погашена, а также произведена частичная выплата заработной платы трудовому коллективу другой компании.

На имущество обвиняемого (машину, земельный участок, здание) судом был наложен арест на общую сумму в 16,8 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Заельцовского судебного района Новосибирска.

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