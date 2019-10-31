Как стало известно «Континенту Сибирь», в новосибирском подразделении компании «Восток-Моторс» произошла смена руководства. На смену Елене Кропочкиной, изначально запускавшей дилерский центр Lexus, пришел Александр Синицын, продолжительное время возглавлявший автокомплекс Renault—Volkswagen группы компаний «Автомир» в Новосибирске.

О произошедших изменениях «Континенту Сибирь» стало известно от участников рынка. Елена Кропочкина подтвердила свой уход с позиции управляющего директора «Лексус-Новосибирск». Этот пост она занимала с момента запуска дилерского центра. Напомним, что тюменская группа компаний «Восток-Моторс», основателем которой является бизнесмен Александр Журавель, вышла в Новосибирск в 2018 году. Компания запустила временный салон по марке Lexus на улице Никитина в помещении, где ранее располагался дилерский центр FIAT Professional группы компаний «Альт-Парк». Параллельно группа компаний анонсировала строительство полнофункциональных салонов Lexus и Toyota на Большевистской. Помимо Новосибирска ГК «Восток-Моторс» представлена в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Перми, а также с недавнего времени в Москве, где является дилером Audi.

Причины своего ухода Елена Кропочкина не называет. Вместе с тем, она отметила, что остается в сфере автодилерского бизнеса, но свое новое место работы пока не анонсирует. Напомним, что до прихода в «Восток-Моторс» Елена Кропочкина работала на руководящих должностях в ГК «СЛК-Моторс».

Новым управляющим директором «Лексус-Новосибирск» стал Александр Синицын. Он уже приступил к своим обязанностям около двух недель назад. Свою карьеру в сфере автодилерского бизнеса он начинал в компании «Автолэнд-Сибирь», а последние 12 лет работал в московской группе компаний «Автомир», являющейся одним из самых крупных дилеров России. Изначально в этой организации Александр Синицын занимал позицию заместителя директора автокомплекса на Энергетиков, однако позднее возглавил автокомплекс на Петухова, где располагаются бренды Renault и Volkswagen. По итогам 2013 года он признавался «Персоной года» в сфере автобизнеса по версии «Континента Сибирь».

Свой уход из «Автомира» он связывает с внутренними факторами и отмечает, что это решение было обоюдным. Напомним, что ранее, в мае 2019 года, из этого же дилерского центра ушел и заместитель Александра Синицына Вадим Маньков. На сегодня он является директором по продажам «Авто.ру» в Сибири и на Дальнем Востоке. Также по данным источников издания, автокомплекс Renault/Volkswagen за последние месяцы покинул и еще ряд сотрудников.

Как стало известно «Континенту Сибирь», на место Александра Синицына пришел Дмитрий Домичковский, который ранее был заместителем директора дилерского центра Toyota группы компаний «Автомир» в Новосибирске.

По данным «Автостат-Инфо», в 1 полугодии 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 238 новых автомобилей Lexus (+19%, первое место в премиум-сегменте) против 179 автомобилей BMW и 94 Mercedes-Benz. Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было зарегистрировано 191 новых автомобилей Lexus (+51,6%, первое место в премиум-сегменте), а в Иркутской области — 169 новых автомобилей Lexus. На сегодня помимо «Лексус-Новосибирск» торговлей автомобилей японской премиальной марки без статуса официального дилера осуществляет также компания «Ярс-Моторс».

Также по информации «Автостат-Инфо», в 1 полугодии 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 627 новых автомобилей Renault (+16,3%) и 400 новых автомобилей Volkswagen (-23,8%). Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было зарегистрировано 740 новых автомобилей Renault и 538 новых автомобилей Volkswagen. Единственным официальным дилером Renault и Volkswagen в Новосибирске остается «Автомир», однако в скором времени ожидается официальный запуск дилерского центра Volkswagen компании «Фастар».

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