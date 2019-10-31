На прошедших конференциях местных отделений партии «Единой России» тайным голосованием новыми секретарями избраны главы Купинского, Колыванского, Коченевского районов, а также глава рабочего поселка Кольцово.

Как ранее писал «Континент Сибирь» после того, как губернатор Новосибирской области стал лидером регионального отделения партии, тенденция укреплять партийные отделения местными главами может перейти на уровень районов.

Так, по сообщению пресс-службы партии «Единая Россия», секретарем местного отделения партии Купинского района избран глава Купинского района Владимир Шубников, рабочего поселка Кольцово – глава Кольцово Николай Красников, Коченевского района – глава Коченевского района Андрей Новоторженцев, Колыванского района – глава Колыванского района, член президиума политического совета новосибирского регионального отделения партии Евгений Артюхов.

Конференции в Купинском районе прошла с участием 64 делегатов. Членами конференции в поселке Кольцово стали Юлия Швец, заместитель секретаря НРО партии, руководитель РИК НРО партии «Единая Россия», Игорь Гришунин, депутат законодательного собрания Новосибирской области и 29 делегатов. В Колыванском районе конференция прошла со 100% явкой. Делегатами конференции в Коченевском районе стали 47 представителей первичных отделений партии, местного политического совета и контрольной комиссии. Также на заседании присутствовали депутат областного парламента Валентин Сичкарев, член президиума регионального политического совета, глава администрации федосихинского сельсовета Коченевского района Сергей Баун.

Собрания местных отделений «Единой России» в регионе будут проходить до конца следующей недели. 8 ноября пройдёт региональная конференция, на которой главой местного отделения партии «Единая Россия» официально должен быть утвержден губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.