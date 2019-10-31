Новосибирский государственный институт в воскресенье, 3 ноября, проведет День открытых дверей для школьников, будущих абитуриентов и выпускников вуза.

Программа начнется с презентации SCIENCE STREET. Холлы нескольких этажей и нового корпуса университета займет интерактивная выставка факультетов и институтов НГУ. В ее ходе можно будет пообщаться со студентами, молодыми учеными и преподавателями вуза.

Также на мероприятии с приветственной речью выступит ректор НГУ Михаил Петрович Федорук, в которой расскажет абитуриентам об университете. Кроме того, в течение дня будут работать специально организованные площадки каждого факультета. На них студенты и преподаватели будут отвечать на все интересующие вопросы.

На данный момент НГУ сохранил позиции в первой группе вузов программы «5-100». Целью этой программы является повышение конкурентоспособности группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг. В рамках проекта вуз получит господдержку в объеме около 900 млн рублей, которые пойдут на его развитие.

Подробнее ознакомиться с программой Дня открытых дверей НГУ можно на сайте.

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