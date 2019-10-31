Компания «Старица», имеющая лицензию на разработку песчаного месторождения «Кучино» в Новосибирске, после рекультивации территории планирует создать озеро.

Генеральный директор компании «Старица» Константин Хоруженко на пресс-конференции сообщил журналистам о том, что организация отработает месторождение быстрее отведенных сроков, а именно к 2025 году. Также гендиректор рассказал о планах создания озера на территории месторождения.

«Я сильно надеюсь, что люди задумаются и поймут, что в результате нашей работы они получат гораздо больше плюсов, чем минусов. Я говорю о том, что вместо болота с помойками они получат озеро. Это и рост стоимости их земельных участков, рост стоимости их домов. Это другое качество жизни», – сказал Константин Хоруженко.

Лицензия на разработку «Кучино» выдана компании до 2029 года. В мэрии отметили, что земельный участок площадью 27,6 га передан мэрией города Новосибирска ООО «Старица» по договору аренды для использования с целью разведки и добычи песчано-гравийных материалов. Подразумевается, что добытые оттуда песчано-гравийные смеси, поступят в качестве сырья строительным организациям города и области. Их объем должен составить порядка 2,5 млн кубических метров.

Напомним, что на прошлой неделе местные жители блокировали своими телами и автомобилями подъезд на территорию месторождения «Кучино», защищая дома. Люди выстроили живой щит, не давая технике проехать на территорию будущего карьера. Граница будущего карьера, который начнут рыть для разработки месторождения, находится в 20 метрах от жилой зоны. Если это произойдет, под воздействие попадут около пятисот домовладений, единственная дорога в школу и болото с редкими видами птиц и животных.

По сообщению общественной организации «Гражданский патруль», 28 октября сотрудники организации «Старица» столкнули двух женщин с места. «На наших женщин сегодня произошло нападение. Столкнули их с места хамским образом. У одной заболело сильно сердце от неожиданности. У второй – проблемы с сахаром. Сейчас вызвали скорую», – рассказала девушка на видео, снятое ей на месте событий.

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