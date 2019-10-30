Мировой суд Октябрьского района Новосибирска по ходатайству следствия прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя новосибирского «Сибавтобана» Андрея Мороцкого, которому инкриминировали невыплату зарплаты работникам предприятия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, ранее обвиняемый признал вину в совершении инкриминированного преступления и полностью возместил причиненный ущерб. По решению суда, руководитель «Сибавтобана» будет оштрафован на 15 тыс. рублей. Ранее возбужденное в отношении него уголовное дело по части первой ст. 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности) будет закрыто.

Напомним, по версии следствия, руководитель «Сибавтобана» не выплачивал сотрудникам зарплату с декабря 2018 года по май 2019 года. В итоге долг перед 437 работниками превысил 46 млн рублей. ООО «Сибавтобан» занимается строительством и ремонтом дорог, одним из ее объектов стал Бугринский мост в Новосибирске, Андрей Мороцкий является ее руководителем и учредителем. В апреле текущего года строительная фирма «Спецтрансстрой» потребовала признать компанию несостоятельной из-за долга 3,2 млн рублей, «Сибавтобан» попал под процедуру наблюдения.

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