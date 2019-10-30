Более 3,5 млрд рублей составит финансирование сферы образования в Новосибирской области в 2020 году. На что пойдут федеральные и региональные деньги, а также где в Новосибирске построят школы в первую очередь и что делать с перегрузками школьников, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал министр образования Новосибирской области СЕРГЕЙ ФЕДОРЧУК.

— Сергей Владимирович, расскажите о бюджете образования в регионе. Каким проектам сегодня уделяется большее внимание?

— В этом году областное министерство образования активно участвовало во всех конкурсах, проводимых в рамках одноименного национального проекта. В итоге объем федерального финансирования всех направлений в 2020 году составит 2,3 млрд рублей (в 2019-м – 909 млн.). Дополнительно будут направлены 1,2 млрд рублей из регионального бюджета, которые в разной мере поучаствуют в софинансировании программ. Средства пойдут на обновление материально-технической базы учебных заведений, развитие системы дополнительного образования, строительство новых школ, цифровизацию образовательной среды и многое другое.

— Как решается задача с обновлением материально-технической базы школ и устранением разрыва между городом и селом в этом вопросе?

— Сегодня мы приступили к реализации масштабного проекта «Точки роста» в муниципалитетах. Поскольку оснастить все школы современным оборудованием нет возможности, в наиболее выгодных по местоположению сельских школах будут созданы центры современного образования. В них в полной мере реализуют новые образовательные стандарты. Прежде всего — по предметам естественно-научного и технологического циклов, а также цифрового и гуманитарного профилей. Школьники из соседних школ смогут приходить туда, где создана такая «точка роста» и углубленно изучать предметы. В будущем году появится 42 центра образования. Всего за три года планируется создать их более 300 и вложить в это порядка 500 млн рублей.

— В Новосибирской области по-прежнему ощущается нехватка школ, особенно в районах активного жилищного строительства. Как министерство планирует решать эту проблему?

— Мы строим школы высокими темпами. Каждый год появляется по 5-7 новых школ в области. В этом году, к 1 сентября, мы открыли в Новосибирске две школы на 1100 мест. В 2020-м году будет введена в эксплуатацию школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе, а также в 2021-2023 г.г. по федеральной программе будут построены гимназия №3 и лицей №185. Планируем в последующие два года решить вопрос с переполненностью школ в районе улицы Выборной. Появится школа в микрорайоне «Европейский берег», которая разгрузит, в том числе, школу №206. Что касается районов области, там другая проблема – много зданий школ с высокой степенью износа. Сегодня решается вопрос федерального финансирования капремонтов. Также прорабатываются возможности государственно-частного партнерства в этом вопросе.

— Во многих школах Новосибирска в октябре перестала работать система электронных дневников — учителя несколько дней не могли поставить оценки. Можно ли утверждать, что бумажные дневники все-таки были лучше и надежнее?

— Да, они были лучше, но мы действуем строго по законодательству. Согласно ему, все серверы с персональными данными должны находиться в стране. Поэтому не надо считать произошедшее чем-то из ряда вон выходящим. Серверы везде «падают», от этого никто не застрахован. Система цифровизации школ в регионе будет развиваться и совершенствоваться. Продолжится современное оснащение кабинетов информатики и создание инфраструктуры для цифрового документооборота – электронных журналов, дневников, бухгалтерии. Более половины школ области в ближайшие три года получат все необходимое цифровое оборудование.

— Многие читатели «Континента Сибирь» недовольны повышенными нагрузками на детей в школе. Родителям приходится тратить вечера на помощь ребенку в выполнении заданий, с которыми он сам не может справиться. Дело в программах или учителях, которые дают такие задания?

— На мой взгляд, то, что у нас часто называют перегрузками, не всегда ими является. Во все времена родители занимались с детьми дома. Если мы говорим о воспитании и обучении, нельзя отделять одно от другого – семью от школы и школу от семьи. И чем родители больше вовлечены в этот процесс, тем лучше для обучения ребенка. Сегодняшний ритм жизни диктует свои требования. Если 30 лет назад школьнику не нужно было осваивать компьютер, чтобы хорошо учиться, то сегодня нужно. То же самое с иностранными языками. И тот факт, что это увеличивает нагрузку на родителей – нормальная ситуация. Другой вопрос, что дети немного разбалованы современной жизнью. Например, для меня непостижимо, что сейчас школьники лишены возможности заниматься общественно-полезным трудом. Лично я и мои сверстники в школе снег чистили — не вижу в этом ничего плохого.

— Но иногда ситуация доходит до абсурда. В школе ученикам начальных классов дают домашние задания чуть ли не уровня профессиональных архитекторов: построить какой-нибудь замок из редких материалов, которые нужно еще и раздобыть…

— Такая сегодня школьная программа — не хорошая и не плохая. При этом я не согласен с тем, что мои коллеги-учителя всегда правы, когда перегружают детей различными заданиями, в том числе творческими. Люди имеют право ошибаться — педагоги в том числе. Вероятно, учитель не всегда верно рассчитывает нагрузку на ребенка. Такие вещи надо оговаривать на родительских собраниях, ведь контакт с родителями — это часть работы педагога. Я проработал в школе 11 лет и прекрасно знаю, о чем говорю. Думаю, что там, где есть хороший контакт между администрацией школы, учителями и родителям, таких проблем нет.

— В Новосибирской области острая нехватка учителей в сельских территориях. Как планируется решать этот вопрос?

— Изменения в законодательстве позволили нам изменить систему целевого обучения в вузе. Сегодня студенты, проходящие по целевому набору, имеют возможность ежемесячно получать стипендию в 5 тысяч рублей, а также поддержку от муниципалитета. Много возлагаем надежд на новую программу «Земский учитель». По этой программе учителю, переезжающему в сельскую местность, будут предоставляться подъемные. Думаю, сумма, как и по «земскому доктору», составит около миллиона рублей. Планируем постепенно начать выправлять ситуацию с учителями в сельской местности. Понятно, что молодых учителей трудно убедить сменить город на село. Поэтому будем работать с муниципалитетами над тем, чтобы их ребята, закончив учебу, возвращались домой трудиться по профессии. Ну а дальше уже будут включаться все существующие меры поддержки — в том числе по обеспечению жильем.

— Многие родители ностальгируют по советскому детству, когда им были доступны кружки, причем абсолютно бесплатно. Можем ли мы сейчас как-то приблизиться к той планке дополнительного образования?

— Нельзя жить при капитализме и мечтать о коммунизме. Сегодня дополнительное образование — чаще всего платная услуга. При этом сегодня мы возрождаем систему бесплатного дополнительного образования, на это выделяются федеральные средства. Цель проекта «Успех каждого ребенка» — охватить дополнительным образованием до 80% детей. Существенных успехов мы уже достигли в спортивном образовании. Следующая задача – возродить программы технического образования. Для этого в 2020-м году на базе НГТУ будет создан детский технопарк «Кванториум». По сути, он станет современной моделью станции юных техников. Кроме того, в будущем году появится региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» — по аналогии с центром «Сириус» в Сочи.

— Соответствует ли набор в вузы в этом году потребностям региона в профессиональных кадрах?

— Да, в целом, соответствует. Конечно, мы будем пытаться увеличить число бюджетных мест по специальностям, связанным с профилем Новосибирска как научного центра, в том числе в сфере IT. Либо будем перераспределять контрольные цифры приема в пользу таких специальностей, чтобы на рынке труда появлялись востребованные кадры. Выпускники наших вузов ценятся на российском рынке труда. К нам едут поступать не только из других городов, но и стран. Порядка 8% обучающихся в новосибирских вузах – студенты из других государств. В основном, это ближнее зарубежье – Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан. Также много поступающих из Белоруссии, Китая, Монголии, африканских стран.

— Оцените перспективы создания проекта «Школа 21» Сбербанка в Новосибирске, договоренность о котором заключалась между губернатором региона Андреем Травниковым и главой банка Германом Грефом.

— На этот проект мы возлагаем большие надежды, потому что подготовка специалистов в сфере, которую предлагает Сбербанк, нам очень интересна. Думаю, у «Школы 21» большое будущее. Ее создание уже утверждено на базе НГТУ. По моей информации, школа должна заработать в ближайшее время.

— Буквально лет десять тому назад высшее образование рассматривали, как единственную возможность преуспеть. Сегодня, на ваш взгляд, ситуация изменилась?

— Современная экономика очень сложная, поэтому говорить о том, что нужны только специалисты с высшим образованием, некорректно. Например, по предсказаниям многих, профессия «сварщик» должна была уйти из жизни много лет назад, но мы видим совсем другое: спрос на профессиональных сварщиков очень большой. Настоящая борьба среди работодателей идет и за выпускников новосибирского химико-технологического колледжа. А недавно наши ребята из области принесли стране золотую медаль в компетенции «Электромонтаж» чемпионата WorldSkills в Казани, превзойдя даже китайских участников.

— Можно ли сказать, что в будущем будет наблюдаться отток абитуриентов из вузов в средне-профессиональные учебные заведения?

— Я бы так не сказал. Дело в том, что общее число выпускников школ растет, и мы создаем условия, чтобы люди могли поступать в средне-профессиональные учебные заведения. Стоит отметить, что сегодня училища и колледжи – не те, что раньше. Участие в нацпроектах позволяет каждый год открывать по нескольку современных лабораторий в год в каждом колледже, а конкуренция по ряду специальностей доходит до 10-12 человек на место.

— Как в Новосибирской области будет решаться проблема с нехваткой детских садов?

— На сегодня мы строим большое количество детсадов. По федеральной программе в 2019- 2021 годах на строительство дошкольных учреждений направлены 4,3 млрд рублей. Плюс областное софинансирование — 3,5 млрд рублей. Благодаря этому, в ближайшие два года в области появятся 42 новых учреждения. Согласен, что проблема с очередями существует. Население региона растет быстро, вводится много нового жилья, за которым мы не поспеваем. Помимо участия в федеральном проекте «Демография», стараемся вовлекать бизнес в решение вопросов по организации дополнительного образования.

— Как контролируются частные детские сады в регионе?

— Прежде всего, нужно различать частные детские сады, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, и учреждения, осуществляющие присмотр и уход. Последние – это обычные юридические лица, которые только кормят, присматривают и ухаживают за детьми, но не имеют права на образовательную деятельность, а значит, никак не контролируются министерством образования. В таких заведениях контроль осуществляют правоохранительные органы, куда могут обратиться родители в случае нарушений. Поэтому вне зависимости от наличия вывески «детский сад», советую родителям смотреть наличие лицензии, где написано, чем именно учреждение может заниматься.

— Что вы можете ответить тем, кто считает, что все в образовании плохо, и ждать улучшений не приходится?

— Мнение о сфере образования у многих складывается в основном по негативным новостям. Я не говорю, что у нас в образовании все хорошо. Но есть много позитивного, о чем не рассказывают в прессе. Хотелось бы отметить, что для позитивных перемен нужны не только миллиардные вложения в сферу образования. Необходимо повышать значимость и престиж самой профессии педагога. А с этим у нас пока не все благополучно.

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