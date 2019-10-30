Прокуроры оспорили УДО экс-директора новосибирского ЦУМа

Прокуратура Новосибирской области оспорила решение Калининского районного суда, принявшего решение об условно-досрочном освобождении экс-директора ЦУМа и бывшего депутата регионального парламента Юрия Глазычева. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Напомним, приговор Юрию Глазычеву Заельцовский районный суд Новосибирска вынес в декабре 2016 года. Депутат и бизнесмен был обвинен в мошенничестве в связи с хищением почти миллиарда рублей в составе преступной группы. По версии следствия, группа похитила деньги, выделенные банком «Уралсиб» новосибирскому ЦУМу для покупки акций ОАО «ГУМ», а также похитила 21 млн рублей у миноритарных акционеров ЦУМа.

17 октября текущего года Калининский районный суд удовлетворил ходатайство Глазычева об УДО. Причиной условно-досрочного освобождения осужденного стало примерное поведение Юрия Глазычева в колонии-поселении, где он отбывал срок.

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