В филиале «Краснобродский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК. Локомотив под заводским номером 0007 выпущен на АО «Шадринский автоагрегатный завод» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК).

«С 2014 года по программе обновления локомотивного парка Компания получила 16 тепловозов ТЭМ2-УГМК, модернизированных на ШААЗе. Введенный в работу ТЭМ2Н-УГМК – абсолютно новая машина, выпущенная на Шадринском автоагрегатном заводе, – пояснил начальник управления железнодорожного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий. – Обновленная техника хорошо зарекомендовала себя за время эксплуатации, поэтому и с новым локомотивом мы связываем большие надежды. Он будет задействован на выполнении маневровых работ на железнодорожных станциях Краснобродского угольного разреза».

ТЭМ2Н-УГМК отличается от модернизированных машин тем, что он собран не на отремонтированной раме и ходовых тележках, а на совершенно новой экипажной части (рама, ходовые тележки и колесно-моторные блоки) от тепловоза ТЭМ-18ДМ, выпускаемой на Брянском машиностроительном заводе. Новый локомотив оснащен современными системами управления, контроля и диагностики, которые гарантируют комфортные и безопасные условия работы машинистов.

Обновление локомотивного парка УК «Кузбассразрезуголь» предусмотрено программой развития железнодорожного транспорта Компании. Инвестиции в ее реализацию в 2018-2019 г.г. превысили 1 млрд рублей.

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