По сообщению Новосибирской таможни, мобильные группы, действующие на границе между Новосибирской областью и Казахстаном совместно с Пограничным управлением ФСБ, пресекли с начала осени 36 попыток незаконного вывоза леса и древесных материалов. Общий объем задержанных грузов составил более 1 тыс. куб. метров стоимостью свыше 3 млн рублей.

В общей сложности таможенниками было задержано 36 автомобилей, принадлежавших различным компаниям из Томска, Ачинска, Лесосибирска и Зимы. Получатели грузов, как удалось установить, находились в Казахстане и Киргизии.

По словам начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Новосибирской таможни Максима Коваля, увеличение количества выявленных правонарушений связано с усилением контроля со стороны государства за вывозом лесоматериалов из России в рамках борьбы с контрабандой стратегически важных ресурсов и товаров. Если ранее к уголовной ответственности привлекались лица, переместившие такой товар стоимостью свыше 1 млн рублей, то со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации №736, уголовная ответственность за незаконное перемещение лесоматериалов через границу наступает уже при их стоимости от 100 тыс рублей.

Часть груза – доски из леса хвойных пород – злоумышленники пытались переместить через границу по подложным документам. В отношении трех случаев уже возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5. ст. 8.82.1 КоАП РФ (Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа). Нарушитель заплатит штраф в размере 35 тыс рублей.

На другие лесоматериалы сопроводительных документов не было вообще. По пяти фактам незаконного перемещения за пределы России стратегически важных ресурсов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду). Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф.

По остальным фактам незаконного вывоза лесоматериалов решение о возбуждении дела еще предстоит принять.

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