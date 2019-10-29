Покупка франшизы — отличный вариант для инвестирования средств. Но дьявол, как всегда, кроется в мелочах. Если выйти за пределы федеральных рейтингов франшиз и спуститься на землю, на уровень рядового бизнеса, за ярким брендом и красивыми обещаниями часто нет ничего, что принесет вам гарантированную окупаемость инвестиций и стабильную прибыль.