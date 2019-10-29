В Первомайском районе Новосибирска вынесен приговор заместителю начальника исправительной колонии № 3 ГУ ФСИН России.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, заместитель исправительной колонии № 3 ГУ ФСИН России по Новосибирской области 38-летний Павел Кожухарь получил срок в размере двух лет колонии общего режима.

Павел Кожухарь обвиняется в получении взятки. Сумма составила 20 тысяч рублей. Их заплатила женщина, ожидая, что сотрудник колонии поможет одному из осужденных – улучшит условия проживания и изменит вид отбывания наказания.

Эпизод повторился дважды. Первый случился в августе 2018, второй – в марте 2019. Последний раз сумма составила 22 тысячи рублей. Сам Кожухарь в ходе следствия вину признал только частично.

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