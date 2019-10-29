На Форуме стратегов-2019 губернатор Андрей Травников рассказал об инвестиционной политике Новосибирской области.

На общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», проходящем сейчас в Санкт-Петербурге, в ходе одного из заседаний программы глава региона рассказал о стратегических ориентирах инвестиционной политики Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области отметил, что у региона сформирован «пакет» инвестиционного законодательства, который предусматривает преференции и меры поддержки. По словам Андрея Травникова, на данный момент для инвесторов определяющими являются факторы рынка – это спрос, инфраструктура, логистический и кадровый потенциал. Глава добавил, что для привлечения инвестиций в Новосибирской области ведётся большая системная работа.

«Новосибирская область сегодня всем этим обладает, у нас есть от чего «оттолкнуться». Инвесторы, которые уже реализуют свои проекты на нашей территории или собираются это делать, среди основных причин выбора Новосибирской области называют высококвалифицированные кадры, а также хороший спрос. Также привлекательна наша транспортно-логистическая структура. Тот факт, что Новосибирск с его мощным авиационным хабом «Толмачёво» – крупнейший транспортный узел Сибири. И четвёртый фактор – комфортные взаимоотношения бизнеса и региональной власти», – прокомментировал Андрей Травников. Глава региона добавил, что для привлечения инвестиций в Новосибирской области ведётся большая системная работа.

На инвестиционном портале Новосибирской области сказано, что регион в соответствии с результатами рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 году улучшил свои позиции на 8 пунктов, по сравнению с предыдущим годом, и занял 19 место.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.